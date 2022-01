Philips-pölynimurin malli ja sarjanumero

Philips-pölynimurin malli- ja sarjanumerotiedot on merkitty kilpeen. Laitteen mallin mukaan tyyppikilpi on

laitteen pohjassa

, pölysäiliön alapuolella

, rikkaimurin takana tai

vesisäiliön takana.



Mallinumero sijaitsee useimmiten vasemmassa yläkulmassa. Se alkaa kahdella isolla kirjaimella ja neljällä numerolla. Esimerkiksi FC9192/xx tai XW9385/xx.



Sarjanumero on yleensä oikeassa alakulmassa. Se koostuu neljästä numerosta: kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittavat vuotta ja seuraavat kaksi tarkoittavat viikon numeroa. Esimerkiksi 1850 tai 1734. Joskus sarjanumeron edessä on S/N.