Käytössä on ollut erilainen lisävaruste

Jos käytössä on lisävaruste, jota et tavallisesti käytä, Philips-pölynimurista saattaa kuulua erilainen ääni.

Tarkista, kuulostaako pölynimurin ääni jälleen tavalliselta, kun lopetat kyseisen lisävarusteen käytön. Jos näin on, ääni on normaali eikä siitä tarvitse huolestua.