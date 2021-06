Jos Philips-trimmeri trimmaa partaa tai hiuksia epätasaisesti, ratkaise ongelma vianmääritysohjeiden avulla. Katso seuraavalta videolta, miten voit käyttää uusinta Philips Prestige -partatrimmeriä, jossa on ainutlaatuinen kiinteä kampa. Muista, että parranajokoneen ominaisuudet vaihtelevat mallin mukaan.

On tärkeää, että trimmerin kanssa käytettävä teräyksikkö tai ohjauskampa on kiinnitetty oikein runkoon. Jos lisäosaa ei ole kiinnitetty oikein, trimmeri ei välttämättä toimi halutulla tavalla tai se ei ehkä toimi lainkaan.

Saat parhaan tuloksen, kun ajelet karvat niiden kasvusuuntaa vastaan. Trimmeriä käytettäessä on tärkeää muistaa, että karvat kasvavat eri suuntiin. Jotta lopputuloksesta tulee tasainen, liikuta trimmeriä eri suuntiin (ylös- ja alaspäin sekä sivusuunnassa).

Märkiä hiuksia on hankalampi ajella, koska ne voivat liimautua ihoon niin, että laite ei tunnista niitä. Tämän vuoksi hiukset kannattaa leikata täysin kuivina.

Väärän lisäosan käyttäminen