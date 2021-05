Philips Avance Airfryer XXL:n käyttäminen (digitaalinäyttö)

Noudata alla olevia ohjeita tai katso video, jossa kerrotaan, miten voit aloittaa valmistuksen ja käyttää Airfryerin lämpimänäpitotilaa:



Valmistuksen aloittaminen:



1. Liitä Philips Airfryer pistorasiaan



2. Paina virtapainiketta



3. Voit muuttaa pikavalintaa kääntämällä laitteen etupuolella olevaa QuickControl-säädintä. Vahvista pikavalinta tai manuaalinen toiminto painamalla QuickControl-säädintä. Valmistusajan ilmaisin vilkkuu näytössä.



4. Muuta valmistusaikaa kääntämällä Airfryerin QuickControl-säädintä. Vahvista valmistusaika painamalla QuickControl-säädintä. Valitse aika reseptivihkon pikavalintataulukon tai käyttöoppaan mukaan. Löydät käyttöoppaan tukisivun Manuals and manuals (Käyttöoppaat ja oppaat) -kohdasta.



Huomautus: Jos valitset manuaalisen pikavalinnan, voit valita lämpötilan ensin.



5. Laite aloittaa valmistuksen, kun valmistusaika on vahvistettu.



Lämpimänäpitotilan käyttäminen:



Lämpimänäpitotila pitää ruoan lämpimänä sen jälkeen, kun ruoka on valmistettu Airfryerilla. Koska lämpötila on matala, tätä toimintoa ei voi käyttää ruuan lämmittämiseen uudelleen.



Lämpimänäpitotilan aikana laitteen sisällä oleva tuuletin ja lämmitin käynnistyvät ajoittain. Tämä pitää ruoan lämpimänä 30 minuuttia valmistusajan päätyttyä.



Voit katsoa myös seuraavan videon: