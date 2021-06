Philips OneBlade-parranajokoneessa on terän kulumisenilmaisin.Terään ilmestyy käytön myötä vihreä palkki. Kun tämä palkki on selvästi näkyvissä, on suositeltavaa vaihtaa terä, jotta OneBlade-parranajokone toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Vihreä palkki on tarkoitettu ohjeeksi ja voit vaihtaa terän aiemmin tai myöhemmin sen mukaan, kuinka tyytyväinen olet terän suorituskykyyn.Käytä OneBlade-parranajokoneen kanssa aina alkuperäisiä Philips-vaihtoteriä.Käyttötottumuksista riippuen terän tarkka käyttöikä voi vaihdella. Terä tylsyy ajan myötä, mikä voi heikentää ajotehoa ja lisätä tunnetta ihokarvojen nyppimisestä parranajon ja trimmauksen aikana.Lisäosat, kuten kammat tai suojukset, voivat estää teränvaihtoilmaisinta toimimasta oikein. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi suosittelemme, että vaihdat terän vähintään neljän kuukauden välein.Voit ostaa uusia teriä Philips OneBlade -parranajokoneeseen verkkokaupastamme