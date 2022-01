Kun johdottoman Philips-pölynimurin akku on täysin tyhjä, sen lataaminen täyteen kestää noin 5 tuntia.



Philipsin johdottoman pölynimurin lataamista ei tarvitse lopettaa, kun akku on täynnä. Voit jatkaa lataamista niin kauan kuin haluat, eikä tällä ole negatiivisia vaikutuksia. Laitteen akkua voidaan ladata jatkuvasti, eikä se vahingoita laitteen laatua, kestävyyttä tai käyttöikää.



Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (> 1 kuukausi), lataa se 50 prosenttiin ja irrota pistoke pistorasiasta ennen säilytystä. Älä säilytä laitetta, jonka akku on tyhjä. Se voi vahingoittaa akkua peruuttamattomasti.