E6-virhekoodi (tai 93, jos katsot sitä ylösalaisin) tarkoittaa, että johdottoman Philips SpeedPro Max -imurin verkkolaite ei välitä virtaa. Ratkaise ongelma varmistamalla, että johdottoman imurin verkkolaite on kunnolla pistorasiassa ja että latauskiekko (magneetti) on kiinnitetty oikein. Jos laite ei toimi, ota meihin yhteyttä.

virhekoodi SE (tai 35)

Virhekoodi SE (tai 35, jos katsot sitä ylösalaisin) tarkoittaa, että johdoton Philips SpeedPro Max -imuri ei toimi tai sitä ei voi ladata, koska huoneen lämpötila on liian matala tai korkea tai pölynimurissa on mekaaninen ongelma.



Jos huoneen lämpötila on liian korkea (yli 40 °C) tai liian matala (alle 5 °C), irrota laite laturista ja vie johdoton Philips SpeedPro Max -imuri huoneeseen, jonka lämpötila on noin 20 °C.



Eikö ongelma ratkennut näiden ohjeiden avulla? Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua.