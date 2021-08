Varmista, että parranajokoneesta on katkaistu virta. Aseta laturin pieni liitin parranajokoneen lataustelineeseen ja kytke virtalähdeyksikkö pistorasiaan. Aseta parranajokone lataustelineeseen. Irrota lataamisen jälkeen virtalähdeyksikkö pistorasiasta ja vedä pieni liitin irti lataustelineestä.

Joidenkin Philips-parranajokoneiden mukana toimitetaan latausteline. Lue täältä lisää niiden käyttämisestä.Merkkivalo:Joidenkin uusimpien lataustelineiden pohjassa on valorengas. Kun parranajokone latautuu, valorengas syttyy ja pyörii nopeasti.- Noin 5 minuutin kuluttua valorengas pyörii hitaammin. Akussa on tällöin riittävästi virtaa yhteen ajokertaan.- Kun laite latautuu edelleen, valorengas kirkastuu ja pyörii hitaammin.- Kun laite on ladattu täyteen, valorengas palaa kokonaisena ja lakkaa pyörimästä.