On tärkeää puhdistaa manuaalinen Philips Avent -rintapumppu ennen ensimmäistä käyttökertaa ja sen jälkeen säännöllisesti. Lue alta lisää rintapumpun pitämisestä hygieenisenä.



Huomautus: Puhdistus ja desinfiointi on erityisen tärkeää, jos vauva on alle 3 kuukauden ikäinen, jos hän on ennenaikaisesti syntynyt tai hänellä on heikentynyt immuunijärjestelmä sairauden tai lääkärinhoidon vuoksi. Varmista hygieenisyys tekemällä desinfiointi vähintään kerran päivässä.