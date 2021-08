Hammasharjassa on uusi A3 Premium All-in-One -harjaspää.



Sillä saat puhtaammat, valkoisemmat hampaat ja terveemmät ikenet. Se on kaikkien aikojen paras mallimme, jolla pääset täydelliseen hoitotulokseen ilman tarvetta vaihtaa muihin harjaspäihin.



Sonicare 9900 Prestige on yhteensopiva myös seuraavien harjaspäiden kanssa:

Philips Sonicare -harjaspäät (A3, C3, C2, C1, G3, G2, W3, W, S, I, Kids)



Tämä Sonicare-sähköhammasharja ei ole yhteensopiva seuraavien harjaspäiden kanssa:

Philips One, E-Series (Essence-kanta), PowerUP (paristo).