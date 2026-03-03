Laitteen arvioitu latausaika perustuu lataukseen 5 V:n ja vähintään 1 A:n USB-sovittimella. Useimmissa USB-sovittimissa on riittävästi tehoa tuotteen lataamiseen arvioidun ajan puitteissa. Jos käytetään sovitinta, jonka teho on pienempi, lataaminen voi kestää kauemmin.



Jotta latausaika olisi oikean pituinen, suosittelemme käyttämään 5 V:n ja 1 A:n USB-sovitinta.



Eikö sinulla ole sellaista? Voit hankkia sopivan sovittimen Philipsiltä (esimerkiksi HQ87 IPX4 -USB-sovittimen) osoitteesta www.philips.com/support.