    Julkaistu 03 March 2026
    Laitteen arvioitu latausaika perustuu lataukseen 5 V:n ja vähintään 1 A:n USB-sovittimella. Useimmissa USB-sovittimissa on riittävästi tehoa tuotteen lataamiseen arvioidun ajan puitteissa. Jos käytetään sovitinta, jonka teho on pienempi, lataaminen voi kestää kauemmin.

    Jotta latausaika olisi oikean pituinen, suosittelemme käyttämään 5 V:n ja 1 A:n USB-sovitinta.

    Eikö sinulla ole sellaista? Voit hankkia sopivan sovittimen Philipsiltä (esimerkiksi HQ87 IPX4 -USB-sovittimen) osoitteesta www.philips.com/support.

    Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: MG7962/30 , BRL149/00 , MG5952/30 , HS5980/15 , HS7980/15 , HS9980/15 , MG5931/15 , BRL128/00 , MG5951/15 , BRL138/00 , BT3620/15 , BT7670/15 , BT5780/15 , XP9405/11 , XP9200/33 , XP9200/30 , XP9401/38 , XP9405/31 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9404/46 , XP9207/30 , XP9404/38 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9404/31 , XP9204/30 , XP9403/31 , XP9204/10 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9402/11 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , BT3233/15 , BG3017/01 , BG3027/03 , BG5021/16 , BG3007/01 , BT3238/15 , MG5930/15 , MG5950/15 , MG7920/15 , MG7940/75 , MG7950/15 , MG9530/15 , MG9550/15 , MG9555/15 , QP1324/20 , QP2724/23 , QP2734/23 , QP2834/23 , QP2834/31 , QP6506/15 , QP6507/23 , QP6552/15 , QP6652/35 , QP6652/61 , S5880/50 , S5884/35 , S5884/38 , S5885/25 , S5885/35 , S5887/13 , S5887/35 , S5887/69 , S5889/11 , S5889/50 , S5898/25 , S5898/50 , S5898/79 , S7882/54 , S7885/55 , S7885/63 , S7886/35 , S7886/55 , S7886/58 , S7886/78 , S7887/35 , S7887/55 , S7887/63 , S7887/78 , X5004/00 , X5006/00 , X5012/00 , QP2724/31 , QP6652/30 , QP6552/30 , QP6542/15 , MG7930/15 , MG9553/15 , MG7940/15 , MG9540/15 , MG5920/15 , MG5940/15 , QP2734/20 , QP2834/20 , BG5021/15 , QP2724/20 , BG3027/05 , QP2824/20 , QP4631/65 , BT3239/15 , S5885/69 , QP2824/30 , BT3234/15 , QP2724/30 , QP1324/30 , S7882/55 , S7887/58 , S5887/10 , S7886/63 , S5898/35 , S5887/50 , S5884/69 , S8692/35 , BRL126/00 , QP4530/30 , BRL136/00 , BRL146/00 , BRL176/00 , BRL166/91 , QP2724/15 , QP2834/20R1 , S8696/35 , S8697/55 , S8697/35 , BT1216/10 , BT1209/15 .

