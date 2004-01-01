Mitkään Philips Avent -tutit eivät sisällä BPA:ta. Philips Avent on johtava koko perheelle suunnattujen tuotteiden valmistaja, ja tuotteiden turvallisuus on meille aina tärkeintä. Varmistamme turvallisuuden toimimalla sovellettavien kansainvälisten lakien ja tiukimpien standardien mukaisesti.

Philips Avent SCF085/60 -tutista ilmenneiden uutisten jälkeen olemme tarkistaneet aiemmin saadut tulokset ja tehneet lisätestejä DEKRAn kanssa. DEKRA on maailman suurin riippumaton testaus-, tarkastus- ja sertifiointiorganisaatio. Testeissä on varmistettu, että tuttivalikoimiemme tuotteissa ei ole havaittavissa BPA:ta (mukaan lukien testattu näyte), ja vahvistettu, että ne eivät sisällä BPA:ta.