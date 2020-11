Pidennetty käyttöikä jopa 5 000 tuntia

Tarvitsetko uudet ja tyylikkäät ajovalot, mutta et halua jatkuvasti vaihtaa polttimoita? Perinteisissä ajovalopolttimoissa käyttöikä on usein sitä lyhyempi, mitä enemmän niissä on tehoa. LED-polttimoiden valaistusvoima on suurempi ja ne kestävät käytössä pidempään – ja Philipsin Ultinon Pro9000 -ajovalopolttimot ovat erityisen pitkäikäisiä. Lämmönsäätelyjärjestelmien (kuten AirBoost ja AirCool) ansiosta niiden käyttöikä on jopa 5 000 tuntia.