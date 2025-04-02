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Tuotanto lopetettu

Ultinon Essential LEDAjovalopolttimo

11342UE2X2

3.8
| (256) Arviot
Erotu joukosta
Philipsin uusi Ultinon Essential LED on todellakin hintansa arvoinen. Kompakti, tyylikäs polttimo on tehokkaan kirkas, sisältää lämmönhaihdutustekniikkaa ja tukee sekä 12 että 24 voltin jännitettä.
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Tyylikkäät ja helposti vaihdettavat LED-polttimot

Erotu joukosta

  • Polttimotyyppi: H4

  • Tyylikäs valkoinen valo 6 500 K

  • Helppo asentaa pienen kokonsa ansiosta

  • Sopii useimpiin autoihin

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

Nauti tyylikkäästä, valkoisesta valosta

Nauti tyylikkäästä, valkoisesta valosta

Mukauta autoa modernin tyylikkääksi Philipsin Ultinon Essential LED -ajovalopolttimoilla. Niiden värilämpötila on jopa 6 500 kelviniä, ja ne luovat modernia valkoista valoa, joten erotut aina joukosta tyylikkäällä valokeilalla.

Erinomainen jäähdytys tehokkaalla lämmönhaihdutuksella

Erinomainen jäähdytys tehokkaalla lämmönhaihdutuksella

Optimoitu suorituskyky ja erinomainen kestävyys asettavat Philipsin Ultinon Essential LED -ajovalopolttimot LED-tekniikan etulinjaan. Lämmönhaihdutustekniikan - sisäisen tuulettimen ja alumiinisen, eloksoidun jäähdytyselementin - ansiosta nämä LED-ajovalopolttimot hajottavat lämpöä tehokkaasti. Ne toimivat erittäin kirkkaina pitkään.

Kompakti kattava muotoilu plug and play -käyttöön

Kompakti kattava muotoilu plug and play -käyttöön

Philipsin Ultinon Essential LED -polttimoissa on uudenlainen muotoilu, jossa ohjainelektroniikka on rungon sisällä, mikä jättää polttimolle enemmän tilaa ajovalossa ja helpottaa asennusta. Nauti plug and play -käytöstä: yksiosaisen rakenteen ansiosta keskirenkaan irrottaminen käy helposti päältäpäin ilman irtiruuvaamista. Kompaktin muodon ansiosta Philipsin Ultinon Essential LED sopii monenlaisiin automalleihin ja autonasentajien on helppo asentaa se.

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Arviot

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3.8

5:stä

256

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

28/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

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  1. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti