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Tuotanto lopetettu

Ultinon Essential LEDAjovalopolttimo

11366UE2X2

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Philipsin uusi Ultinon Essential LED on todellakin hintansa arvoinen. Kompakti, tyylikäs polttimo on tehokkaan kirkas, sisältää lämmönhaihdutustekniikkaa ja tukee sekä 12 että 24 voltin jännitettä.
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Tyylikkäät ja helposti vaihdettavat LED-polttimot

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  • Polttimotyyppi: H8/H11/H16

  • Tyylikäs valkoinen valo 6 500 K

  • Helppo asentaa pienen kokonsa ansiosta

  • Sopii useimpiin autoihin

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

Nauti tyylikkäästä, valkoisesta valosta

Nauti tyylikkäästä, valkoisesta valosta

Mukauta autoa modernin tyylikkääksi Philipsin Ultinon Essential LED -ajovalopolttimoilla. Niiden värilämpötila on jopa 6 500 kelviniä, ja ne luovat modernia valkoista valoa, joten erotut aina joukosta tyylikkäällä valokeilalla.

Erinomainen jäähdytys tehokkaalla lämmönhaihdutuksella

Erinomainen jäähdytys tehokkaalla lämmönhaihdutuksella

Optimoitu suorituskyky ja erinomainen kestävyys asettavat Philipsin Ultinon Essential LED -ajovalopolttimot LED-tekniikan etulinjaan. Lämmönhaihdutustekniikan - sisäisen tuulettimen ja alumiinisen, eloksoidun jäähdytyselementin - ansiosta nämä LED-ajovalopolttimot hajottavat lämpöä tehokkaasti. Ne toimivat erittäin kirkkaina pitkään.

Kompakti kattava muotoilu plug and play -käyttöön

Kompakti kattava muotoilu plug and play -käyttöön

Philipsin Ultinon Essential LED -polttimoissa on uudenlainen muotoilu, jossa ohjainelektroniikka on rungon sisällä, mikä jättää polttimolle enemmän tilaa ajovalossa ja helpottaa asennusta. Nauti plug and play -käytöstä: yksiosaisen rakenteen ansiosta keskirenkaan irrottaminen käy helposti päältäpäin ilman irtiruuvaamista. Kompaktin muodon ansiosta Philipsin Ultinon Essential LED sopii monenlaisiin automalleihin ja autonasentajien on helppo asentaa se.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti