2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
11366UE2X2
Polttimotyyppi: H8/H11/H16
Tyylikäs valkoinen valo 6 500 K
Helppo asentaa pienen kokonsa ansiosta
Sopii useimpiin autoihin
Polttimoiden lukumäärä: 2
Mukauta autoa modernin tyylikkääksi Philipsin Ultinon Essential LED -ajovalopolttimoilla. Niiden värilämpötila on jopa 6 500 kelviniä, ja ne luovat modernia valkoista valoa, joten erotut aina joukosta tyylikkäällä valokeilalla.
Optimoitu suorituskyky ja erinomainen kestävyys asettavat Philipsin Ultinon Essential LED -ajovalopolttimot LED-tekniikan etulinjaan. Lämmönhaihdutustekniikan - sisäisen tuulettimen ja alumiinisen, eloksoidun jäähdytyselementin - ansiosta nämä LED-ajovalopolttimot hajottavat lämpöä tehokkaasti. Ne toimivat erittäin kirkkaina pitkään.
Philipsin Ultinon Essential LED -polttimoissa on uudenlainen muotoilu, jossa ohjainelektroniikka on rungon sisällä, mikä jättää polttimolle enemmän tilaa ajovalossa ja helpottaa asennusta. Nauti plug and play -käytöstä: yksiosaisen rakenteen ansiosta keskirenkaan irrottaminen käy helposti päältäpäin ilman irtiruuvaamista. Kompaktin muodon ansiosta Philipsin Ultinon Essential LED sopii monenlaisiin automalleihin ja autonasentajien on helppo asentaa se.
Arviot
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti