Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Vaikka auton ulkopuolella olevien valojen päätehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, voit silti näyttää samalla hyvältä. Jos olet uusimassa tyyliäsi mutta et halua ostaa uutta autoa, ulkopuolisten valojen vaihtaminen LEDeihin on hyvä keino piristää arkea. Vaihda autoosi voimakkaamman punaiset jarruvalot, selkeät oranssit suuntavilkut ja kirkkaan valkoiset seisonta- ja peruutusvalot. Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.