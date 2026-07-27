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Tuotanto lopetettu

Ultinon Pro3000 SIAuton merkinantovalopolttimo

11961U30CWB2

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Lisää tyyliä ja päivitä seisontavaloihin Philipsin Ultinon Pro3000 -W5W-LED-polttimot. Ne ovat kirkkaat kuin päivänvalo, ja merkinanto on turvallista ja tyylikästä.
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Kestävä ja kirkas LED-polttimo merkinantovaloihin

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  • Polttimotyyppi: W5W

  • 12 V, 6 000 K, päivänvalon kaltainen

  • edistyksellinen auton valojärjestelmä

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on tiedettävä aikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaille ja selkeille merkinantovaloille kasvaa entisestään. Philipsin Ultinon Pro3000 LED -merkinantovalopolttimot tarjoavat kirkkaan päivänvalon kaltaisen, 6 000 kelvinin valaistuksen pysähtymiseen ja sisätiloihin. Autosi kertoo sinusta paljon, joten anna tyylisi näkyä Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.

Optimaalinen näkyvyyden parantamiseen

Philipsin Ultinon Pro3000 LED -polttimoiden valojakauma on yhtenäinen niin seisontavaloissa, hansikaslokerossa, kojelaudassa kuin tavaratilassakin. Leveä kulma varmistaa, että valo heijastuu sinne, missä sitä tarvitset.

Helppoja asentaa ja yhteensopivia lähes kaikkien automallien kanssa

Nauti plug and play -asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro3000-polttimoissa on vakiomalliset kannat, joten vaihtaminen on helppoa ja nopeaa.

Tekniset tiedot

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