2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
11961U30CWB2
Polttimotyyppi: W5W
12 V, 6 000 K, päivänvalon kaltainen
edistyksellinen auton valojärjestelmä
Polttimoiden lukumäärä: 2
Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on tiedettävä aikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaille ja selkeille merkinantovaloille kasvaa entisestään. Philipsin Ultinon Pro3000 LED -merkinantovalopolttimot tarjoavat kirkkaan päivänvalon kaltaisen, 6 000 kelvinin valaistuksen pysähtymiseen ja sisätiloihin. Autosi kertoo sinusta paljon, joten anna tyylisi näkyä Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.
Philipsin Ultinon Pro3000 LED -polttimoiden valojakauma on yhtenäinen niin seisontavaloissa, hansikaslokerossa, kojelaudassa kuin tavaratilassakin. Leveä kulma varmistaa, että valo heijastuu sinne, missä sitä tarvitset.
Nauti plug and play -asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro3000-polttimoissa on vakiomalliset kannat, joten vaihtaminen on helppoa ja nopeaa.
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