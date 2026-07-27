2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
11961ULWX2
LED-T10-W5W
Polttimoiden lukumäärä: 2
12 V, 6 000 K, päivänvalon kaltainen
seisontavalo, sisävalo
Vaikka auton ulkopuolella olevien valojen päätehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, voit silti näyttää samalla hyvältä. Jos olet uusimassa tyyliäsi, mutta et halua ostaa uutta autoa, sisä- ja ulkopuolisten valojen vaihtaminen LEDeihin on hyvä keino piristää arkea. Vaihda autoosi voimakkaamman punaiset jarruvalot, selkeät oranssit suuntavilkut ja kirkkaan valkoiset seisonta- ja peruutusvalot. Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.
Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää aikeistasi etukäteen. Kirkkaat merkinantovalot lisäävät ajoneuvon näkyvyyttä peruutettaessa, pysähdyttäessä ja käännyttäessä. Philipsin tehokkaat Ultinon LED -merkinantovalopolttimot parantavat liikenneturvallisuutta antamalla muille kuljettajille lisää reaktioaikaa.
Haluatko kirkkaat ja tyylikkäät auton valot, mutta et halua olla koko ajan vaihtamassa palaneita polttimoita? Tämä on perinteisten ajovalojen suurin heikkous: mitä tehokkaampi valo, sitä lyhyempi sen käyttöikä. Yhtä voimakkaat LEDit kestävät paljon pidempään. Hyvin kuumuutta ja tärinää sietävät Philipsin Ultinon LED -polttimot kestävät käytössä pitkään.
Arviot
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.
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