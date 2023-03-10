2 vuoden takuu
Polttimotyyppi: H4
12 V, 60/55 W
jopa 30 % enemmän näkyvyyttä
Paras hinta-laatu-suhde
Polttimoiden lukumäärä: 1
Valoratkaisumme luovat tehokkaan, tarkan ja äärimmäisen kirkkaan valokeilan. Kehitämme jatkuvasti parhaita ja tehokkaita valoratkaisuja, koska tiedämme sen pelastavan ihmishenkiä.
Valo on olennainen osa ajokokemusta ja ainoa turvavaruste, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua.
Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.
4.5
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Vahvistettu ostaja
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Edut
scherp en helder licht
Haitat
geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Vision 12342PRB1 Meer zicht
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Vision 12342PRB1 Meer zicht
srsasris
19/09/2011
Nederland
Een zeer goede koplamp, met prima prestaties, en lange duurzaamheid
Ik heb die paar lampen voordelig gekocht en een lange tijd gebruikt. Ze presterde veel better dan de koplampen voor, die met de auto kwam.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Vision 12342PRB1 Meer zicht
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Vision 12342PRB1 Meer zicht
efren5231
04/12/2013
España
calidad
Tengo las luces halogenas en mi coche y desde hace año y medio que no las cambio.antes las cambiaba cada dos por tres. Calidad y duración.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Vision 12342PRB1 Más visión
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Vision 12342PRB1 Más visión