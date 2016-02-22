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VisionEnemmän näkyvyyttä

12342PRC1

2
| (1) Arvio
Feel safe, drive safe
Vision-ajovalopolttimot antavat 30 prosenttia enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset polttimot. Ne tarjoavat korkealaatuisen valotehon edulliseen hintaan. Ensiasennuslaatuinen tuote takaa paremman turvallisuuden ja mukavuuden.
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Jopa 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavallisella polttimolla

Feel safe, drive safe

  • Polttimotyyppi: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • jopa 30 % enemmän näkyvyyttä

  • Paras hinta-laatu-suhde

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Vision-polttimo tuottaa pidemmän valokeilan kuin tavallinen polttimo

Vision-polttimo tuottaa pidemmän valokeilan kuin tavallinen polttimo

Valoratkaisumme luovat tehokkaan, tarkan ja äärimmäisen kirkkaan valokeilan. Kehitämme jatkuvasti parhaita ja tehokkaita valoratkaisuja, koska tiedämme sen pelastavan ihmishenkiä.

Parempi näkyvyys takaa liikenneturvallisuuden

Parempi näkyvyys takaa liikenneturvallisuuden

Valo on olennainen osa ajokokemusta ja ainoa turvavaruste, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua.

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.0

5:stä

1

Arvio

5
4
3
1

22/02/2016

España

España

como es posible?

En el carreful 7.95, en una gasolinera 11.95.......en amazon 1.95 €. No duran nada comparadas con las philips de antes(lo mismo para Hella ,Osram........que amarillean con el tiempo y pierden intensidad.......PERO NO SE FUNDEN al año.Conclusion o se consiguen a 2 € o menos o no merecen la pena ,ni estas ni ninguna.Es tecnologia de los años 50 a precios de escandalo. ideales para poligoneros. Ya me explico porque hay tanto gañán con los faros fundidos.........

Arvioitu tuote: Vision 12342PRC1 Más visión

Arvioitu tuote: Vision 12342PRC1 Más visión

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