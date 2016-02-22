2 vuoden takuu
12342PRC1
Polttimotyyppi: H4
12 V, 60/55 W
jopa 30 % enemmän näkyvyyttä
Paras hinta-laatu-suhde
Polttimoiden lukumäärä: 1
Valoratkaisumme luovat tehokkaan, tarkan ja äärimmäisen kirkkaan valokeilan. Kehitämme jatkuvasti parhaita ja tehokkaita valoratkaisuja, koska tiedämme sen pelastavan ihmishenkiä.
Valo on olennainen osa ajokokemusta ja ainoa turvavaruste, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua.
Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.
2.0
5:stä
1
Arvio
keynes
22/02/2016
España
como es posible?
En el carreful 7.95, en una gasolinera 11.95.......en amazon 1.95 €. No duran nada comparadas con las philips de antes(lo mismo para Hella ,Osram........que amarillean con el tiempo y pierden intensidad.......PERO NO SE FUNDEN al año.Conclusion o se consiguen a 2 € o menos o no merecen la pena ,ni estas ni ninguna.Es tecnologia de los años 50 a precios de escandalo. ideales para poligoneros. Ya me explico porque hay tanto gañán con los faros fundidos.........
Arvioitu tuote: Vision 12342PRC1 Más visión
Arvioitu tuote: Vision 12342PRC1 Más visión