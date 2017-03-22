2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12342RVB1
Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
Philipsin RacingVision-ajovalopolttimot on suunniteltu intohimoisille kuljettajille. Jopa 150 % tavallista kirkkaamman valon ansiosta reagointi tiellä on nopeampaa ja ajaminen entistä turvallisempaa ja mielenkiintoisempaa.
Polttimotyyppi: H4
pakkauskoko: 1
12 V, 60/55 W
Yöllä näkyvyyden on oltava paras mahdollinen. Mitä kauemmas näet selvästi, sitä nopeammin voit reagoida tiellä ajaessa. Philips RacingVision -ajovalopolttimot parantavat näkyvyyttä jopa 150 % tavallista kirkkaammalla valolla. Havaitset edessä olevat esteet paljon aikaisemmin kuin vähemmän tehokkaita halogeenipolttimoita käytettäessä. Nauti turvallisesta ja miellyttävästä matkasta!
Entistä paremmat ja kirkkaammat valot parantavat ajosuoritusta. Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapaineinen kaasutäyte, huolellinen kromipinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philips RacingVision -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Tehokkaiksi ja näkyvyyttä parantaviksi suunnitellut ajovalopolttimot tekevät ajokokemuksesta rennon, hallitun ja hauskan.
Vauhdista pitävät kuskit odottavat autoiltaan enemmän. Tyyppihyväksytyt Philips RacingVision -ajovalopolttimot tarjoavat jopa 150 % enemmän kirkkautta, joten luvassa on hauskoja ajokokemuksia niin tiellä kuin maastossakin.
Palkinnot
1.0
5:stä
1
Arvio
flyer8210
22/03/2017
France
PAYER CHER POUR PEU
PRIX EXORBITIF POUR UNE DUREE DE VIE RIDICULE (2mois). A NE PAS ACHETER.
Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant
Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant