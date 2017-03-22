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Tuotanto lopetettu

RacingVisionauton ajovalopolttimo

12342RVB1

1

| (1) Arvio

1 palkinto

Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo

Philipsin RacingVision-ajovalopolttimot on suunniteltu intohimoisille kuljettajille. Jopa 150 % tavallista kirkkaamman valon ansiosta reagointi tiellä on nopeampaa ja ajaminen entistä turvallisempaa ja mielenkiintoisempaa.

Näytä kaikki edut

Vie valosi ja autosi uudelle tasolle

Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo

  • Polttimotyyppi: H4

  • pakkauskoko: 1

  • 12 V, 60/55 W

Näe kauemmas ja reagoi nopeammin – jopa150 % kirkkaammat polttimot

Yöllä näkyvyyden on oltava paras mahdollinen. Mitä kauemmas näet selvästi, sitä nopeammin voit reagoida tiellä ajaessa. Philips RacingVision -ajovalopolttimot parantavat näkyvyyttä jopa 150 % tavallista kirkkaammalla valolla. Havaitset edessä olevat esteet paljon aikaisemmin kuin vähemmän tehokkaita halogeenipolttimoita käytettäessä. Nauti turvallisesta ja miellyttävästä matkasta!

Yksi markkinoiden kirkkaimmista polttimoista tuottaa erinomaisen valon

Entistä paremmat ja kirkkaammat valot parantavat ajosuoritusta. Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapaineinen kaasutäyte, huolellinen kromipinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philips RacingVision -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Tehokkaiksi ja näkyvyyttä parantaviksi suunnitellut ajovalopolttimot tekevät ajokokemuksesta rennon, hallitun ja hauskan.

Kirkkaat valot sporttiseen ajoon

Vauhdista pitävät kuskit odottavat autoiltaan enemmän. Tyyppihyväksytyt Philips RacingVision -ajovalopolttimot tarjoavat jopa 150 % enemmän kirkkautta, joten luvassa on hauskoja ajokokemuksia niin tiellä kuin maastossakin.

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Palkinnot

  • Kuva: AWARD-7005737

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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1.0

5:stä

1

Arvio

5
4
3
2

22/03/2017

France

France

PAYER CHER POUR PEU

PRIX EXORBITIF POUR UNE DUREE DE VIE RIDICULE (2mois). A NE PAS ACHETER.

Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant

Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant

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