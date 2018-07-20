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  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo

Tuotanto lopetettu

RacingVisionauton ajovalopolttimo

12342RVS2

2.5
| (8) Arviot
Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
Philipsin RacingVision-ajovalopolttimot on suunniteltu intohimoisille kuljettajille. Jopa 150 % tavallista kirkkaamman valon ansiosta reagointi tiellä on nopeampaa ja ajaminen entistä turvallisempaa ja mielenkiintoisempaa.
Näytä kaikki edut

Vie valosi ja autosi uudelle tasolle

Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo

  • Polttimotyyppi: H4

  • Pakkauskoko: 2

  • 12 V, 60/55 W

Näe kauemmas ja reagoi nopeammin – jopa150 % kirkkaammat polttimot

Yöllä näkyvyyden on oltava paras mahdollinen. Mitä kauemmas näet selvästi, sitä nopeammin voit reagoida tiellä ajaessa. Philips RacingVision -ajovalopolttimot parantavat näkyvyyttä jopa 150 % tavallista kirkkaammalla valolla. Havaitset edessä olevat esteet paljon aikaisemmin kuin vähemmän tehokkaita halogeenipolttimoita käytettäessä. Nauti turvallisesta ja miellyttävästä matkasta!

Yksi markkinoiden kirkkaimmista polttimoista tuottaa erinomaisen valon

Entistä paremmat ja kirkkaammat valot parantavat ajosuoritusta. Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapaineinen kaasutäyte, huolellinen kromipinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philips RacingVision -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Tehokkaiksi ja näkyvyyttä parantaviksi suunnitellut ajovalopolttimot tekevät ajokokemuksesta rennon, hallitun ja hauskan.

Kirkkaat valot sporttiseen ajoon

Vauhdista pitävät kuskit odottavat autoiltaan enemmän. Tyyppihyväksytyt Philips RacingVision -ajovalopolttimot tarjoavat jopa 150 % enemmän kirkkautta, joten luvassa on hauskoja ajokokemuksia niin tiellä kuin maastossakin.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.5

5:stä

8

Arviot

4
2

20/07/2018

België

België

Philips RacingVision koplamp auto

super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

15/11/2016

Österreich

Österreich

Vahvistettu ostaja

Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,

Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

18/07/2017

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

mi aspettavo di meglio

qeuste lampadine sono un buon acquisto in caso di sostituzione in caso quelle vecchie non funzionano più, io le ho prese per migliorare la visibilità, e onestamente mi aspettavo molto di più. vengono spedite in un pacchetto fatto appositamente con la sede h4 la lampada è protetta bene ad urti del pacco, la temperatura della luce è leggermente meno gialla delle lampadine classiche sull'anabbagliante, mentre se si accendono gli abbaglianti fissi, la luce emessa diventa più azzurrina e piacevole.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto

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