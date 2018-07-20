2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12342RVS2
Polttimotyyppi: H4
Pakkauskoko: 2
12 V, 60/55 W
Yöllä näkyvyyden on oltava paras mahdollinen. Mitä kauemmas näet selvästi, sitä nopeammin voit reagoida tiellä ajaessa. Philips RacingVision -ajovalopolttimot parantavat näkyvyyttä jopa 150 % tavallista kirkkaammalla valolla. Havaitset edessä olevat esteet paljon aikaisemmin kuin vähemmän tehokkaita halogeenipolttimoita käytettäessä. Nauti turvallisesta ja miellyttävästä matkasta!
Entistä paremmat ja kirkkaammat valot parantavat ajosuoritusta. Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapaineinen kaasutäyte, huolellinen kromipinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philips RacingVision -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Tehokkaiksi ja näkyvyyttä parantaviksi suunnitellut ajovalopolttimot tekevät ajokokemuksesta rennon, hallitun ja hauskan.
Vauhdista pitävät kuskit odottavat autoiltaan enemmän. Tyyppihyväksytyt Philips RacingVision -ajovalopolttimot tarjoavat jopa 150 % enemmän kirkkautta, joten luvassa on hauskoja ajokokemuksia niin tiellä kuin maastossakin.
2.5
5:stä
8
Arviot
farubel
20/07/2018
België
Philips RacingVision koplamp auto
super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVS2 koplamp auto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVS2 koplamp auto
Weingaertner13
15/11/2016
Österreich
Vahvistettu ostaja
Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,
Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Tensa
18/07/2017
Italia
Vahvistettu ostaja
mi aspettavo di meglio
qeuste lampadine sono un buon acquisto in caso di sostituzione in caso quelle vecchie non funzionano più, io le ho prese per migliorare la visibilità, e onestamente mi aspettavo molto di più. vengono spedite in un pacchetto fatto appositamente con la sede h4 la lampada è protetta bene ad urti del pacco, la temperatura della luce è leggermente meno gialla delle lampadine classiche sull'anabbagliante, mentre se si accendono gli abbaglianti fissi, la luce emessa diventa più azzurrina e piacevole.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto