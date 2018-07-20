Yksi markkinoiden kirkkaimmista polttimoista tuottaa erinomaisen valon

Entistä paremmat ja kirkkaammat valot parantavat ajosuoritusta. Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapaineinen kaasutäyte, huolellinen kromipinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philips RacingVision -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Tehokkaiksi ja näkyvyyttä parantaviksi suunnitellut ajovalopolttimot tekevät ajokokemuksesta rennon, hallitun ja hauskan.