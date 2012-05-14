2 vuoden takuu
12342VPB1
Polttimotyyppi: H4
12 V, 60/55 W
Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä
Erittäin kestävä ajovalopolttimo
Polttimoiden lukumäärä: 1
Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.
Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi
Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumuvalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumuvalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.
3.9
5:stä
7
Arviot
DILLU8786
14/05/2012
United Kingdom
AWESOME PRODUCT FOR CAR
ITS AN AWESOME PRODUCT FOR CARS WHEN YOU ARE DRIVING ON HIGHWAYS I WOULD RECOMMEND THIS PRODUCT.................
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort
Raimon
21/03/2015
España
La mejor H4 del mercado
No veo demasiado bien de noche, habiendo probado la xtreme y resto de alta gama de philips y otras marcas, los 1650 lumen y la tonalidad de color de la Vision Plus proporciona la mejor vision nocturna del mercado. Toda bombilla con filtro azul creo empeora la vision, esa es mi experiencia.
Arvioitu tuote: VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Arvioitu tuote: VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Jandejong
16/02/2013
Nederland
uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst
lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort