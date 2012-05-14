TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe

VisionPlusParempaa turvallisuutta ja mukavuutta

12342VPB1

3.9
| (7) Arviot
Feel safe, drive safe
Philips VisionPlus -ajovalopolttimot tuottavat 60 prosenttia enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset polttimot. Kuljettaja näkee kauemmas, mikä lisää turvallisuutta ja mukavuutta. Tehokas ja edullinen VisionPlus on vaativan kuljettajan valinta.
Näytä kaikki edut

Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä – nopea reagointi voi pelastaa henkiä

Feel safe, drive safe

  • Polttimotyyppi: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä

  • Erittäin kestävä ajovalopolttimo

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumuvalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumuvalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.9

5:stä

7

Arviot

4
3
2

14/05/2012

United Kingdom

United Kingdom

AWESOME PRODUCT FOR CAR

ITS AN AWESOME PRODUCT FOR CARS WHEN YOU ARE DRIVING ON HIGHWAYS I WOULD RECOMMEND THIS PRODUCT.................

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort

21/03/2015

España

España

La mejor H4 del mercado

No veo demasiado bien de noche, habiendo probado la xtreme y resto de alta gama de philips y otras marcas, los 1650 lumen y la tonalidad de color de la Vision Plus proporciona la mejor vision nocturna del mercado. Toda bombilla con filtro azul creo empeora la vision, esa es mi experiencia.

Arvioitu tuote: VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Arvioitu tuote: VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad

16/02/2013

Nederland

Nederland

uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst

lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.