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  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

Tuotanto lopetettu

WhiteVisionauton ajovalopolttimo

12342WHVSM

3
| (8) Arviot
Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
Philips WhiteVision -polttimot lisäävät autosi ajovaloihin voimakkaan valkoisen Xenon-efektin, joka parantaa ajokokemusta pimeällä. WhiteVision-polttimoiden kirkkaammassa ja 60 % valkoisemmassa valossa yhdistyvät tyyli ja turvallisuus.
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Voimakkaan valkoinen Xenon-efekti

Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

  • Polttimotyyppi: H4

  • Pakkauskoko: 2 + 2

  • 12 V, 60/55 W

  • mukana W5W-polttimot seisontavaloihin

Ensiluokkainen ajokokemus voimakkaan valkoisella Xenon-efektillä

Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyylillä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheitolla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.

Täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön, voimakkaan valkoinen valo

WhiteVision on ECE-sertifioitu ja ensimmäinen tieliikennekäyttöön hyväksytty voimakkaan valkoinen valo. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden turvallisuudesta tinkimättä ja häikäisemättä edessä olevia autoja.

Luokkansa paras käyttöikä takaa miellyttävän ajokokemuksen pidempään

Philips WhiteVision -ajovalopolttimot (saatavana H1, H3, H4, H7, T4W ja W5W) on suunniteltu kestämään. Niiden pitkä ja luotettava jopa 450 tunnin käyttöikä* on huomattavasti pidempi kuin muilla valmistajilla. Vaihtoja tarvitaan harvemmin, joten pidemmät vaihtovälit säästävät kustannuksia. (*H4 ja H7 testattiin 13,2 V:n vakiojännitteellä)

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

8

Arviot

4

09/11/2015

Suomi

Suomi

Nimensä veroinen tuote

Olen kokeillut kaikkia markkinoilla olevia korkean värilämpötilan halogenpolttimoita ja nämä ovat kyllä aivan ylivertaiset. Valo on kaikista H4-polttimoista kiistattomasti valkoisinta. Sinertävämpi valo ei ole ainoastaan tyylikkäämpi vaan parantaa myös kontrastinäkymää huomattavasti. Tiemerkinnät ja opastekyltit tuntuvat suorastaan loistavan pimeässä näiden kanssa. Ei tulisi mieleenkään käyttää enää muita polttimoita.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo

30/04/2015

Italia

Italia

Ottime, coprono bene gli angoli

Montate su jeep wrangler H4, veramente belle, luce fredda ma non troppo, equilibrate, gli abbaglianti sono leggermente più caldi degli anabbaglianti.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

28/03/2015

Italia

Italia

pubblicità corrispondente alla realtà!

montate su punto 3a serie su anabbaglianti in versione h7 e devo dire che avendone provate altre, queste sono le uniche alogene che guadagnando in temperatura di colore non perdono in luminosità, anzi la migliorano. La temperatura di colore è bianco puro senza riflessi azzurrati. Rappresentano il giusto compromesso tra stile e prestazioni, insomma ottime alogene!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

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