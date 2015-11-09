2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12342WHVSM
Polttimotyyppi: H4
Pakkauskoko: 2 + 2
12 V, 60/55 W
mukana W5W-polttimot seisontavaloihin
Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyylillä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheitolla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.
WhiteVision on ECE-sertifioitu ja ensimmäinen tieliikennekäyttöön hyväksytty voimakkaan valkoinen valo. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden turvallisuudesta tinkimättä ja häikäisemättä edessä olevia autoja.
Philips WhiteVision -ajovalopolttimot (saatavana H1, H3, H4, H7, T4W ja W5W) on suunniteltu kestämään. Niiden pitkä ja luotettava jopa 450 tunnin käyttöikä* on huomattavasti pidempi kuin muilla valmistajilla. Vaihtoja tarvitaan harvemmin, joten pidemmät vaihtovälit säästävät kustannuksia. (*H4 ja H7 testattiin 13,2 V:n vakiojännitteellä)
3.0
5:stä
8
Arviot
Jarppi
09/11/2015
Suomi
Nimensä veroinen tuote
Olen kokeillut kaikkia markkinoilla olevia korkean värilämpötilan halogenpolttimoita ja nämä ovat kyllä aivan ylivertaiset. Valo on kaikista H4-polttimoista kiistattomasti valkoisinta. Sinertävämpi valo ei ole ainoastaan tyylikkäämpi vaan parantaa myös kontrastinäkymää huomattavasti. Tiemerkinnät ja opastekyltit tuntuvat suorastaan loistavan pimeässä näiden kanssa. Ei tulisi mieleenkään käyttää enää muita polttimoita.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo
matwra
30/04/2015
Italia
Ottime, coprono bene gli angoli
Montate su jeep wrangler H4, veramente belle, luce fredda ma non troppo, equilibrate, gli abbaglianti sono leggermente più caldi degli anabbaglianti.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
beppe94
28/03/2015
Italia
pubblicità corrispondente alla realtà!
montate su punto 3a serie su anabbaglianti in versione h7 e devo dire che avendone provate altre, queste sono le uniche alogene che guadagnando in temperatura di colore non perdono in luminosità, anzi la migliorano. La temperatura di colore è bianco puro senza riflessi azzurrati. Rappresentano il giusto compromesso tra stile e prestazioni, insomma ottime alogene!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto