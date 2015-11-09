Olen kokeillut kaikkia markkinoilla olevia korkean värilämpötilan halogenpolttimoita ja nämä ovat kyllä aivan ylivertaiset. Valo on kaikista H4-polttimoista kiistattomasti valkoisinta. Sinertävämpi valo ei ole ainoastaan tyylikkäämpi vaan parantaa myös kontrastinäkymää huomattavasti. Tiemerkinnät ja opastekyltit tuntuvat suorastaan loistavan pimeässä näiden kanssa. Ei tulisi mieleenkään käyttää enää muita polttimoita.