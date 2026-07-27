TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Drive with care
  • Drive with care
  • Drive with care
  • Drive with care
  • Drive with care
  • Drive with care
  • Drive with care
  • Drive with care

LongLife EcoVisionPidempi käyttöikä

12496LLECOCP

Drive with care
Oletko kyllästynyt vaihtamaan ajovalopolttimoita jatkuvasti? Philips LongLife EcoVision -polttimot kestävät pitkään, joten ne vähentävät huollon tarvetta.
Näytä kaikki edut

Pidempi käyttöikä, pidempi vaihtoväli

Drive with care

  • Polttimotyyppi: PY21W

  • 12 V, 21 W

  • Pitkäikäinen, pidempi vaihtoväli

  • Erittäin kestävä polttimo

  • Polttimoiden lukumäärä: 10

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta.

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.