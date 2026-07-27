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Tuotanto lopetettu

PremiumVision Motomoottoripyörän ajovalopolttimot

12636C1

Feel safe, ride safe
Vision Moto -ajovalopolttimot tarjoavat jopa 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset polttimot, joten niiden avulla näet pidemmälle. Paranna ajoturvallisuuttasi edullisesti – hanki Vision Moto -polttimot.
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jopa 30 % enemmän näkyvyyttä

Feel safe, ride safe

  • Polttimotyyppi: HS1

  • Pakkauskoko: 1

  • 12 V, 35/35 W

Taloudellisin valinta

Taloudellisin valinta

Philips Vision Moto -polttimo on ihanteellinen valinta turvallisuutta ja taloudellisuutta arvostavalle kuljettajalle. Nämä moottoripyöräpolttimot lisäävät näkyvyyttä 30 % verrattuna perinteisiin polttimoihin.

30 % enemmän näkyvyyttä

30 % enemmän näkyvyyttä

Philips PremiumVision Moto -ajovalopolttimot tuovat 30 % enemmän näkyvyyttä tielle, ja ne sopivat täydellisesti kuljettajille, jotka haluavat laatua ja turvallisuutta. Suuri valoteho helpottaa esteiden havaitsemista ja auttaa siten välttämään onnettomuuksia.

Philipsin moottoripyöräpolttimot on valmistettu laadukkaasta kvartsilasista

Philipsin moottoripyöräpolttimot on valmistettu laadukkaasta kvartsilasista

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 ºC ja lasi 800 ºC) kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

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