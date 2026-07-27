30 % enemmän näkyvyyttä

Philips PremiumVision Moto -ajovalopolttimot tuovat 30 % enemmän näkyvyyttä tielle, ja ne sopivat täydellisesti kuljettajille, jotka haluavat laatua ja turvallisuutta. Suuri valoteho helpottaa esteiden havaitsemista ja auttaa siten välttämään onnettomuuksia.