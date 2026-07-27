2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12636C1
Polttimotyyppi: HS1
Pakkauskoko: 1
12 V, 35/35 W
Philips Vision Moto -polttimo on ihanteellinen valinta turvallisuutta ja taloudellisuutta arvostavalle kuljettajalle. Nämä moottoripyöräpolttimot lisäävät näkyvyyttä 30 % verrattuna perinteisiin polttimoihin.
Philips PremiumVision Moto -ajovalopolttimot tuovat 30 % enemmän näkyvyyttä tielle, ja ne sopivat täydellisesti kuljettajille, jotka haluavat laatua ja turvallisuutta. Suuri valoteho helpottaa esteiden havaitsemista ja auttaa siten välttämään onnettomuuksia.
UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 ºC ja lasi 800 ºC) kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.
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