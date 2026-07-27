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  • Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista
  • Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista
  • Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista
  • Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista
  • Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista
  • Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista
  • Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista
  • Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista
  • Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista
  • Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista
  • Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista
  • Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista

Tuotanto lopetettu

Vision LEDauton sisä- ja merkinantovalopolttimo

127916000KX2

Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista
Aja tyylikkäästi käyttämällä voimakkaan värisiä merkinantovaloja. Philips Vision LED-T10 -sisävalo- ja seisontavalopolttimot tuottavat päivänvalon kaltaista jopa 6 000 kelvinin valoa, ovat kirkkaat ja turvalliset ja näyttävät hyvältä.
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Kestävää LED-laatua

Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista

  • LED-T10-W5W

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

  • 12 V, 6 000 K, päivänvalon kaltainen

  • paranna näkyvyyttäsi

Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Vaikka auton ulkopuolella olevien valojen päätehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, voit silti näyttää samalla hyvältä. Jos olet uusimassa tyyliäsi, mutta et halua ostaa uutta autoa, sisä- ja ulkopuolisten valojen vaihtaminen LEDeihin on hyvä keino piristää arkea. Vaihda autoosi voimakkaamman punaiset jarruvalot, selkeät oranssit suuntavilkut ja kirkkaan valkoiset seisonta- ja peruutusvalot. Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.

Kirkkaammat merkinantovalot parantavat liikenneturvallisuutta

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää aikeistasi etukäteen. Kirkkaat merkinantovalot lisäävät ajoneuvon näkyvyyttä peruutettaessa, pysähdyttäessä ja käännyttäessä. Philipsin tehokkaat Vision LED -merkinantovalopolttimot parantavat liikenneturvallisuutta antamalla muille kuljettajille lisää reaktioaikaa.

Kestävät ja pitkäikäiset LED-valot

Haluatko kirkkaat ja tyylikkäät auton valot, mutta et halua olla koko ajan vaihtamassa palaneita polttimoita? Tämä on perinteisten ajovalojen suurin heikkous: mitä tehokkaampi valo, sitä lyhyempi sen käyttöikä. Yhtä voimakkaat LEDit kestävät paljon pidempään. Hyvin kuumuutta ja tärinää sietävät Philipsin Vision LED -polttimot kestävät käytössä jopa 8 vuotta.

Tekniset tiedot

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.