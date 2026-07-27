2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
127916000KX2
LED-T10-W5W
Polttimoiden lukumäärä: 2
12 V, 6 000 K, päivänvalon kaltainen
paranna näkyvyyttäsi
Vaikka auton ulkopuolella olevien valojen päätehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, voit silti näyttää samalla hyvältä. Jos olet uusimassa tyyliäsi, mutta et halua ostaa uutta autoa, sisä- ja ulkopuolisten valojen vaihtaminen LEDeihin on hyvä keino piristää arkea. Vaihda autoosi voimakkaamman punaiset jarruvalot, selkeät oranssit suuntavilkut ja kirkkaan valkoiset seisonta- ja peruutusvalot. Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.
Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää aikeistasi etukäteen. Kirkkaat merkinantovalot lisäävät ajoneuvon näkyvyyttä peruutettaessa, pysähdyttäessä ja käännyttäessä. Philipsin tehokkaat Vision LED -merkinantovalopolttimot parantavat liikenneturvallisuutta antamalla muille kuljettajille lisää reaktioaikaa.
Haluatko kirkkaat ja tyylikkäät auton valot, mutta et halua olla koko ajan vaihtamassa palaneita polttimoita? Tämä on perinteisten ajovalojen suurin heikkous: mitä tehokkaampi valo, sitä lyhyempi sen käyttöikä. Yhtä voimakkaat LEDit kestävät paljon pidempään. Hyvin kuumuutta ja tärinää sietävät Philipsin Vision LED -polttimot kestävät käytössä jopa 8 vuotta.
Arviot
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.