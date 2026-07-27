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  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.

Tuotanto lopetettu

X-tremeUltinon LEDauton sumuvalopolttimo

12794UNIX2

Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
Philips X-tremeUltinon LED -sumuvalopolttimoiden LUXEON LEDit tuottavat jopa 200 % kirkkaampaa jopa 6 500 kelvinin valoa, jonka patentoitu SafeBeam-tekniikka suuntaa tarkasti. Edistyksellinen AirFlux-jäähdytysjärjestelmä takaa kestävyyden.
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Tyylikkäät kirkkaanvalkoiset LED-sumuvalot

Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.

  • LED-H8/H11/H16-sumuvalopolttimo

  • 6 500 K

  • Jopa 200 % kirkkaampi valo

  • edistyksellinen ajovalojärjestelmä

Terävä valkoinen valo jopa 6500 K

Terävä valkoinen valo jopa 6500 K

Philipsin X-tremeUltinon LED -sumuvalopolttimoiden jopa 6 500 kelvinin valo ja ajoneuvostandardeja vastaava LUXEON-tekniikka tuottavat kirkkaan valkoisen, päivänvalon kaltaisen valokeilan. Paremman näkyvyyden ansiosta havaitset kohteet entistä helpommin ja voit sopeuttaa ajosi niiden mukaan. Sinun ei tarvitse pinnistellä nähdäksesi, vaan kirkkaammat valot tekevät yöllä ajamisesta miellyttävämpää.

Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Valot kertovat paljon sinusta ja autostasi. Philipsin LED-sumuvalopolttimoilla voit päivittää tyylisi kätevästi ja edullisesti. Keltasävyisen valon sijasta uudet sumuvalosi tuottavat kirkkaan valkoista valoa. Philipsin LED-sumuvalopolttimot ovat nykyaikaisen kuljettajan tyylikäs valinta.

Kirkasta valoa oikein kohdistettuna

Kirkasta valoa oikein kohdistettuna

Tehokkaat ja kirkkaat polttimot eivät yksinään riitä tekemään LED-ajovaloista markkinoiden parhaita. Olennaista on hyödyntää valokeilaa tehokkaasti ilman vaarallista häikäisyä. Philipsin LED-polttimoiden valo suunnataan SafeBeam-tekniikan ansiosta juuri sinne, missä valoa tarvitaan eniten. Yhtenäinen ja tarkka valokeila on suunniteltu halogeenivaloja koskevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Tarkasti suunnattu valo parantaa näkyvyyttä ja tekee pimeällä ajamisesta miellyttävämpää ja ennen kaikkea turvallisempaa.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.