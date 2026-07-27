2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12794UNIX2
LED-H8/H11/H16-sumuvalopolttimo
6 500 K
Jopa 200 % kirkkaampi valo
edistyksellinen ajovalojärjestelmä
Philipsin X-tremeUltinon LED -sumuvalopolttimoiden jopa 6 500 kelvinin valo ja ajoneuvostandardeja vastaava LUXEON-tekniikka tuottavat kirkkaan valkoisen, päivänvalon kaltaisen valokeilan. Paremman näkyvyyden ansiosta havaitset kohteet entistä helpommin ja voit sopeuttaa ajosi niiden mukaan. Sinun ei tarvitse pinnistellä nähdäksesi, vaan kirkkaammat valot tekevät yöllä ajamisesta miellyttävämpää.
Valot kertovat paljon sinusta ja autostasi. Philipsin LED-sumuvalopolttimoilla voit päivittää tyylisi kätevästi ja edullisesti. Keltasävyisen valon sijasta uudet sumuvalosi tuottavat kirkkaan valkoista valoa. Philipsin LED-sumuvalopolttimot ovat nykyaikaisen kuljettajan tyylikäs valinta.
Tehokkaat ja kirkkaat polttimot eivät yksinään riitä tekemään LED-ajovaloista markkinoiden parhaita. Olennaista on hyödyntää valokeilaa tehokkaasti ilman vaarallista häikäisyä. Philipsin LED-polttimoiden valo suunnataan SafeBeam-tekniikan ansiosta juuri sinne, missä valoa tarvitaan eniten. Yhtenäinen ja tarkka valokeila on suunniteltu halogeenivaloja koskevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Tarkasti suunnattu valo parantaa näkyvyyttä ja tekee pimeällä ajamisesta miellyttävämpää ja ennen kaikkea turvallisempaa.
Arviot
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.