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  • Kirkkaampi ja tyylikkäämpi
  • Kirkkaampi ja tyylikkäämpi
  • Kirkkaampi ja tyylikkäämpi
  • Kirkkaampi ja tyylikkäämpi
  • Kirkkaampi ja tyylikkäämpi
  • Kirkkaampi ja tyylikkäämpi
  • Kirkkaampi ja tyylikkäämpi

X-tremeUltinon LEDAuton sisä- ja merkinantovalopolttimo

127996000KX2

4.5
| (6) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Kirkkaampi ja tyylikkäämpi
Paranna ajoturvallisuutta ottamalla käyttöön Philipsin tehokkaat, tarkat ja tyylikkäät X-tremeUltinon LED T10 -merkinanto- ja -sisävalopolttimot. Nykyaikaisten polttimoiden keraaminen kanta lisää lämmönkestävyyttä.
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Tehokas, kestävä ja kirkas LED-polttimo merkinantovaloihin

Kirkkaampi ja tyylikkäämpi

  • Polttimotyyppi: W5W

  • 12 V, 6 000 K, päivänvalon kaltainen

  • CeraLight-suorituskyky

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää aikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaille ja selkeille merkinantovaloille kasvaa entisestään. Philipsin X-tremeUltinon LED -polttimot tarjoavat kirkkaan päivänvalon kaltaista 6 000 kelvinin valoa peruutusvaloissa ja 8 000 kelvinin valoa seisontavaloissa. Voimakkaammat värit käännyttäessä ja pysähdyttäessä, välittömästi syttyvät LEDit ja yhtenäinen hyvin suunnattu valo varmistavat, että muilla kuljettajilla on riittävästi aikaa reagoida liikkeisiisi.

Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Vaikka auton ulkopuolella olevien valojen päätehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, voit silti näyttää samalla hyvältä. Jos olet uusimassa tyyliäsi mutta et halua ostaa uutta autoa, ulkopuolisten valojen vaihtaminen LEDeihin on hyvä keino piristää arkea. Vaihda autoosi voimakkaamman punaiset jarruvalot, selkeät oranssit suuntavilkut ja kirkkaan valkoiset seisonta- ja peruutusvalot. Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.

Keraaminen CeraLight-lämpö- ja tärinäsuoja

Philipsin CeraLight-tekniikka on ainutlaatuinen patentoitu keraaminen suoja, joka eristää LED-komponentit kuumuuden ja tärinän aiheuttamilta vaurioilta. Tämä innovaatio suojaa valoa ennenaikaisilta toimintahäiriöiltä. CeraLight-tekniikalla varustettu T10-polttimo on erittäin luotettava ja tarjoaa kestävämpää valoa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

6

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

15/07/2020

Italia

Italia

PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO

Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!

Edut

luminosità e funzionamento

Haitat

nessuno

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione

18/03/2016

France

France

parfait

Rien a dire vraiment excellent. lumière très intense est blanche. 6000k du pur bonheur ..

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur

02/03/2016

Österreich

Österreich

Gut, wenn man so weißes Licht mag

Habe diese LEDs als Ersatz für die Glühlämpchen der Innenbeleuchtung gekauft um künftig der Autobatterie weniger Energie zu entziehen. Hatte vergessen, die Innenbeleuchtung abzuschalten und diese über 2 Tage lang brennen lassen. Erfolg: Autobatterie fast leer, zu schwach zum Starten! Das sollte jetzt nicht mehr passieren, da diese LEDs nur 1/6 des Stroms verbrauchen, wodurch dann zwei Tage auf das Ausschalten vergessen kein Problem mehr darstellen sollte. Rückblickend muss ich sagen, dass mir die Farbtemperatur 6000K (Xenon White) zu grellweiß sind. Ist aber sicherlich Geschmacksache. Was ich vermisse: die Verbrauchsangabe 0,8 W findet sich nicht auf der Verpackung, konnte ich erst durch Recherche hier im Internet finden! - Warum??

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Innen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Innen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.