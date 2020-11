Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää aikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaille ja selkeille merkinantovaloille kasvaa entisestään. Philipsin X-tremeUltinon LED -polttimot tarjoavat kirkkaan päivänvalon kaltaista 6 000 kelvinin valoa peruutusvaloissa ja 8 000 kelvinin valoa seisontavaloissa. Voimakkaammat värit käännyttäessä ja pysähdyttäessä, välittömästi syttyvät LEDit ja yhtenäinen hyvin suunnattu valo varmistavat, että muilla kuljettajilla on riittävästi aikaa reagoida liikkeisiisi.