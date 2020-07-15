2 vuoden takuu
127996000KX2
Polttimotyyppi: W5W
12 V, 6 000 K, päivänvalon kaltainen
CeraLight-suorituskyky
Polttimoiden lukumäärä: 2
Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää aikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaille ja selkeille merkinantovaloille kasvaa entisestään. Philipsin X-tremeUltinon LED -polttimot tarjoavat kirkkaan päivänvalon kaltaista 6 000 kelvinin valoa peruutusvaloissa ja 8 000 kelvinin valoa seisontavaloissa. Voimakkaammat värit käännyttäessä ja pysähdyttäessä, välittömästi syttyvät LEDit ja yhtenäinen hyvin suunnattu valo varmistavat, että muilla kuljettajilla on riittävästi aikaa reagoida liikkeisiisi.
Vaikka auton ulkopuolella olevien valojen päätehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, voit silti näyttää samalla hyvältä. Jos olet uusimassa tyyliäsi mutta et halua ostaa uutta autoa, ulkopuolisten valojen vaihtaminen LEDeihin on hyvä keino piristää arkea. Vaihda autoosi voimakkaamman punaiset jarruvalot, selkeät oranssit suuntavilkut ja kirkkaan valkoiset seisonta- ja peruutusvalot. Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.
Philipsin CeraLight-tekniikka on ainutlaatuinen patentoitu keraaminen suoja, joka eristää LED-komponentit kuumuuden ja tärinän aiheuttamilta vaurioilta. Tämä innovaatio suojaa valoa ennenaikaisilta toimintahäiriöiltä. CeraLight-tekniikalla varustettu T10-polttimo on erittäin luotettava ja tarjoaa kestävämpää valoa.
4.5
5:stä
6
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Fusale
15/07/2020
Italia
PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO
Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!
Edut
luminosità e funzionamento
Haitat
nessuno
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione
gueshcls
18/03/2016
France
parfait
Rien a dire vraiment excellent. lumière très intense est blanche. 6000k du pur bonheur ..
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur
Wolf57
02/03/2016
Österreich
Gut, wenn man so weißes Licht mag
Habe diese LEDs als Ersatz für die Glühlämpchen der Innenbeleuchtung gekauft um künftig der Autobatterie weniger Energie zu entziehen. Hatte vergessen, die Innenbeleuchtung abzuschalten und diese über 2 Tage lang brennen lassen. Erfolg: Autobatterie fast leer, zu schwach zum Starten! Das sollte jetzt nicht mehr passieren, da diese LEDs nur 1/6 des Stroms verbrauchen, wodurch dann zwei Tage auf das Ausschalten vergessen kein Problem mehr darstellen sollte. Rückblickend muss ich sagen, dass mir die Farbtemperatur 6000K (Xenon White) zu grellweiß sind. Ist aber sicherlich Geschmacksache. Was ich vermisse: die Verbrauchsangabe 0,8 W findet sich nicht auf der Verpackung, konnte ich erst durch Recherche hier im Internet finden! - Warum??
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Innen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Innen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.