Terävä valkoinen valo jopa 6 500 K<br>

Philipsin X-tremeUltinon LED -polttimoiden jopa 6 500 kelvinin valo ja ajoneuvostandardeja vastaava LUXEON-tekniikka tuottavat ajovalossa kirkkaan valkoisen, päivänvalon kaltaisen valokeilan. Paremman näkyvyyden ansiosta havaitset kohteet entistä helpommin ja voit sopeuttaa ajosi niiden mukaan. Sinun ei tarvitse pinnistellä nähdäksesi, vaan kirkkaammat valot tekevät yöllä ajamisesta miellyttävämpää.