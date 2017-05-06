2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12901HPX2
LED-H4-ajovalopolttimo
6 500 K
Jopa 200 % kirkkaampi valo
edistyksellinen ajovalojärjestelmä
Pimeässä ajaminen on haastavaa, joten sinun on voitava luottaa ajovaloihisi. Hyvä näkyvyys eteenpäin ja sivuille parantaa ajoturvallisuutta. Philipsin X-tremeUltinon LED -polttimoilla ajovaloon saadaan erittäin terävä valokeila, joka parantaa näkyvyyttä jopa 200 %. Koettuasi LED-valojen päivänvalon kaltaisen valaisun et halua enää ajaa muilla valoilla. Näet kauemmas, reagoit nopeammin ja ajat turvallisemmin. Valitse Philips ja nauti pimeällä ajamisesta uudella tavalla.
Philipsin X-tremeUltinon LED -polttimoiden jopa 6 500 kelvinin valo ja ajoneuvostandardeja vastaava LUXEON-tekniikka tuottavat ajovalossa kirkkaan valkoisen, päivänvalon kaltaisen valokeilan. Paremman näkyvyyden ansiosta havaitset kohteet entistä helpommin ja voit sopeuttaa ajosi niiden mukaan. Sinun ei tarvitse pinnistellä nähdäksesi, vaan kirkkaammat valot tekevät yöllä ajamisesta miellyttävämpää.
Ajovalot kertovat paljon sinusta ja autostasi. Philipsin LED-ajovalopolttimoilla voit päivittää tyylisi kätevästi ja edullisesti.<br><br>Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-ajovalopolttimoilla. Keltasävyisen valon sijasta uudet ajovalosi tuottavat kirkkaan valkoista valoa. Philipsin LED-ajovalopolttimot ovat nykyaikaisen kuljettajan tyylikäs valinta.
1.0
5:stä
1
Arvio
Rich1971
06/05/2017
United Kingdom
Cant buy it in uk
Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product
Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.