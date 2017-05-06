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  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.

Tuotanto lopetettu

X-tremeUltinon LEDauton ajovalopolttimo

12901HPX2

1
| (1) Arvio
Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
Philips X-tremeUltinon LED-H4 -polttimoiden LUXEON LEDit tuottavat jopa 200 % kirkkaampaa, jopa 6 500 kelvinin valoa, jonka patentoitu SafeBeam-tekniikka suuntaa tarkasti. Edistyksellinen AirFlux-jäähdytysjärjestelmä takaa kestävyyden.
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Tyylikkäät kirkkaanvalkoiset LED-ajovalot

Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.

  • LED-H4-ajovalopolttimo

  • 6 500 K

  • Jopa 200 % kirkkaampi valo

  • edistyksellinen ajovalojärjestelmä

Erinomainen näkyvyys jopa 200 % kirkkaamman valon ansiosta

Erinomainen näkyvyys jopa 200 % kirkkaamman valon ansiosta

Pimeässä ajaminen on haastavaa, joten sinun on voitava luottaa ajovaloihisi. Hyvä näkyvyys eteenpäin ja sivuille parantaa ajoturvallisuutta. Philipsin X-tremeUltinon LED -polttimoilla ajovaloon saadaan erittäin terävä valokeila, joka parantaa näkyvyyttä jopa 200 %. Koettuasi LED-valojen päivänvalon kaltaisen valaisun et halua enää ajaa muilla valoilla. Näet kauemmas, reagoit nopeammin ja ajat turvallisemmin. Valitse Philips ja nauti pimeällä ajamisesta uudella tavalla.

Terävä valkoinen valo jopa 6 500 K&lt;br>

Terävä valkoinen valo jopa 6 500 K<br>

Philipsin X-tremeUltinon LED -polttimoiden jopa 6 500 kelvinin valo ja ajoneuvostandardeja vastaava LUXEON-tekniikka tuottavat ajovalossa kirkkaan valkoisen, päivänvalon kaltaisen valokeilan. Paremman näkyvyyden ansiosta havaitset kohteet entistä helpommin ja voit sopeuttaa ajosi niiden mukaan. Sinun ei tarvitse pinnistellä nähdäksesi, vaan kirkkaammat valot tekevät yöllä ajamisesta miellyttävämpää.

Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Ajovalot kertovat paljon sinusta ja autostasi. Philipsin LED-ajovalopolttimoilla voit päivittää tyylisi kätevästi ja edullisesti.<br><br>Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-ajovalopolttimoilla. Keltasävyisen valon sijasta uudet ajovalosi tuottavat kirkkaan valkoista valoa. Philipsin LED-ajovalopolttimot ovat nykyaikaisen kuljettajan tyylikäs valinta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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1.0

5:stä

1

Arvio

5
4
3
2

06/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Cant buy it in uk

Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product

Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb

Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.