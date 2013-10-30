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  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla

Tuotanto lopetettu

ColorVisionvihreä auton ajovalopolttimo

12972CVPGS2

3
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
Uutta tyyliä valoilla
ColorVision lisää autosi valoihin ripauksen sinistä, vihreää, keltaista tai violettia. Nämä innovatiiviset värilliset polttimot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Voit kustomoida kyytisi, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.
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Lisäripaus väriä

Uutta tyyliä valoilla

  • Polttimotyyppi: H7

  • Pakkauskoko: 2

  • 12 V, 55 W

Uusi pinnoitetekniikka tuo valoon ripauksen väriä

Uusi pinnoitetekniikka tuo valoon ripauksen väriä

Polttimoiden erityisen pinnoitetekniikan ansiosta Philips ColorVision tuo ajovaloon ripauksen väriä noudattaen kuitenkin eurooppalaista lainsäädäntöä. Voit siis luoda autollesi uuden tyylin, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.

Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7

Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7

Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision -polttimo sopii autoosi, osoitteessa www.philips.com/automotive

Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettia

Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettia

Philips ColorVision antaa ajovaloille yksilöllisen värikkään ilmeen. Räätälöi autosi valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai violetti polttimo.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
4
2
1

30/10/2013

Deutschland

Deutschland

bedingt zu empfehlen

Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .

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Arvioitu tuote: ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer

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