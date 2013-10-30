2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Polttimotyyppi: H7
Pakkauskoko: 2
12 V, 55 W
Polttimoiden erityisen pinnoitetekniikan ansiosta Philips ColorVision tuo ajovaloon ripauksen väriä noudattaen kuitenkin eurooppalaista lainsäädäntöä. Voit siis luoda autollesi uuden tyylin, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.
Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision -polttimo sopii autoosi, osoitteessa www.philips.com/automotive
Philips ColorVision antaa ajovaloille yksilöllisen värikkään ilmeen. Räätälöi autosi valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai violetti polttimo.
3.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
gepa6
30/10/2013
Deutschland
bedingt zu empfehlen
Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer