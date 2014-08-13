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Tuotanto lopetettu

ColorVisionkeltainen auton ajovalopolttimo

12972CVPYS2

2.5

| (4) Arviot

Uutta tyyliä valoilla

ColorVision lisää autosi valoihin ripauksen sinistä, vihreää, keltaista tai violettia. Nämä innovatiiviset värilliset polttimot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Voit kustomoida kyytisi, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.

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Lisäripaus väriä

Uutta tyyliä valoilla

  • Polttimotyyppi: H7

  • Pakkauskoko: 2

  • 12 V, 55 W

Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7

Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7

Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision -polttimo sopii autoosi, osoitteessa www.philips.com/automotive

Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettia

Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettia

Philips ColorVision antaa ajovaloille yksilöllisen värikkään ilmeen. Räätälöi autosi valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai violetti polttimo.

Värilliset ajovalopolttimot, jotka on hyväksytty tieliikennekäyttöön

Värilliset ajovalopolttimot, jotka on hyväksytty tieliikennekäyttöön

ColorVision-polttimot ovat ECE-säännösten mukaiset. Niiden mukana toimitetaan sertifikaatti, joka vahvistaa niiden olevan hyväksyttyjä tieliikennekäyttöön. Säilytä sertifikaatti autossasi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.5

5:stä

4

Arviot

4
3

13/08/2014

Nederland

Nederland

Heerlijk goed helder licht met een eigen stijl qua kleurtje

Half juli 2014 heb ik voor mijn Mercedes A 160 gekozen voor een nieuwe lamp met een gele steunkleur. Het licht is zeker beter geworden en als je in de koplamp kijkt heeft het een mooi ondersteunend kleurtje. Fijn dat het op deze wijze een persoonlijke touch aan je auto aanbrengen wel is toegestaan. Ik raad iedereen aan als hij/zij een persoonlijke touch wil aanbrengen en tegelijk een prima licht op de weg wil hebben deze lamp aan te schaffen. Je kan kiezen uit een blauwe/ groene/purple of gele touch.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

22/01/2016

Nederland

Nederland

Geen geel te bekennen

Vandaag met de garagemonteur vol verwachting deze gele lampen gemonteerd. Contact aan en kijken .... Helaas is er geen geel te herkennen. Het idee van een Franse auto voorzien van gele koplampen is in wit licht opgegaan. Helaas.

Arvioitu tuote: ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Arvioitu tuote: ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

26/11/2015

Nederland

Nederland

Helaas weinig "color" te ontdekken en een korte levensduur..

Ik heb gekozen voor deze lamp omdat ik gele lampen mooi en warm licht vind geven en ik voorheen veel vertrouwen had in producten en service van Philips. Helaas voldeden deze lampen niet aan de verwachtingen: er valt weinig geel licht te ontdekken. Het lichtbeeld is redelijk goed, maar niet beter dan mijn eerdere H7-lampen. Daarbij gingen ze snel kapot en dat is voor zo'n relatief dure lamp geen pluspunt... Valt mij erg tegen, vooral gezien de prijs/kwaliteitverhouding. Aangezien de leverancier failliet is, heb ik ook geen garantie meer kunnen claimen bij de verkoper. Jammer en zuur. Kom op Philips, geef een herkansing!

Arvioitu tuote: ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Arvioitu tuote: ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

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