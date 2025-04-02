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LongLife EcoVisionPidempi käyttöikä

12972LLECOB1

3.8
| (256) Arviot
Drive with care
Oletko kyllästynyt vaihtamaan ajovalopolttimoita jatkuvasti? Philips LongLife EcoVision -polttimot kestävät pitkään, joten ne vähentävät huollon tarvetta.
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Pidempi käyttöikä, pidempi vaihtoväli

Drive with care

  • Polttimotyyppi: H7

  • 12 V, 55 W

  • Pitkäikäinen, pidempi vaihtoväli

  • Erittäin kestävä polttimo

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumuvalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumuvalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.

lisää käyttöikää

lisää käyttöikää

Philips LongLife EcoVision -polttimoiden ansiosta kuljettaja voi ajaa jopa 1 500 tuntia vaihtamatta ajovalopolttimoita.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

256

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

28/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

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