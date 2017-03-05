2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12972RVB1
Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
Philipsin RacingVision-ajovalopolttimot on suunniteltu intohimoisille kuljettajille. Jopa 150 % tavallista kirkkaamman valon ansiosta reagointi tiellä on nopeampaa ja ajaminen entistä turvallisempaa ja mielenkiintoisempaa.
Polttimotyyppi: H7
pakkauskoko: 1
12 V, 55 W
Yöllä näkyvyyden on oltava paras mahdollinen. Mitä kauemmas näet selvästi, sitä nopeammin voit reagoida tiellä ajaessa. Philips RacingVision -ajovalopolttimot parantavat näkyvyyttä jopa 150 % tavallista kirkkaammalla valolla. Havaitset edessä olevat esteet paljon aikaisemmin kuin vähemmän tehokkaita halogeenipolttimoita käytettäessä. Nauti turvallisesta ja miellyttävästä matkasta!
Entistä paremmat ja kirkkaammat valot parantavat ajosuoritusta. Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapaineinen kaasutäyte, huolellinen kromipinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philips RacingVision -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Tehokkaiksi ja näkyvyyttä parantaviksi suunnitellut ajovalopolttimot tekevät ajokokemuksesta rennon, hallitun ja hauskan.
Vauhdista pitävät kuskit odottavat autoiltaan enemmän. Tyyppihyväksytyt Philips RacingVision -ajovalopolttimot tarjoavat jopa 150 % enemmän kirkkautta, joten luvassa on hauskoja ajokokemuksia niin tiellä kuin maastossakin.
Palkinnot
2.3
5:stä
3
Arviot
Curby
05/03/2017
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Da ich vorher schon 2 Jahre die xtreme Vision 130 h4 drin hatte war ich doch überrascht über das tatsächlich etwas hellere Licht der racing Vision 150 h4. Also ich kann diese Birnen in Sachen ausleuchtung weiterempfehlen. Was die Haltbarkeit angeht kann ich noch nicht viel sagen. Aber is top Licht
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
maDa
03/02/2017
France
Durée de vie nulle
Très bonne éclairage mais durée de vie de l'ordre de 3 mois pour une utilisation du véhicule uniquement le WE.
Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant
Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant
Luca1541
29/12/2016
Italia
h7 racing
Chi si aspetta che siano il massimo si dovrà ricredere, io le ho provate e non sono granche, luce giallina....se volete il bianco prendete le white vision che costano molto meno,durano di piu e fanno davvero luce bianca
Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto
Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto