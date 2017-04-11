2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
Philips WhiteVision -polttimot lisäävät autosi ajovaloihin voimakkaan valkoisen Xenon-efektin, joka parantaa ajokokemusta pimeällä. WhiteVision-polttimoiden kirkkaammassa ja 60 % valkoisemmassa valossa yhdistyvät tyyli ja turvallisuus.
Polttimotyyppi: H7
pakkauskoko: 1
12 V, 55 W
tyyli
WhiteVision on ECE-sertifioitu ja ensimmäinen tieliikennekäyttöön hyväksytty voimakkaan valkoinen valo. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden turvallisuudesta tinkimättä ja häikäisemättä edessä olevia autoja.
Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyylillä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheitolla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.
Philips WhiteVision -ajovalopolttimot (saatavana H1, H3, H4, H7, T4W ja W5W) on suunniteltu kestämään. Niiden pitkä ja luotettava jopa 450 tunnin käyttöikä* on huomattavasti pidempi kuin muilla valmistajilla. Vaihtoja tarvitaan harvemmin, joten pidemmät vaihtovälit säästävät kustannuksia. (*H4 ja H7 testattiin 13,2 V:n vakiojännitteellä)
4.1
5:stä
11
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
GattoAffettuoso
11/04/2017
Italia
Ottima visibilità
Ho sostituito le vecchie lampadine della smart del 2005 con le h7 e le h1 che hanno il 180% di visibilità in più e sono rimasto soddisfatto. Consigliate Sinceramente sono indeciso se mettere le h7 con il 30 o 60% di visibilità in più
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVB1 Fari
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVB1 Fari
MFermi
16/01/2016
Italia
Luce bianca e ottima qualità costruttiva
Non posso che essere stupito da questo prodotto. Fa una luce bianca, per nulla tendente al giallo e garantisce una buona visibilità. Come sempre Philips non delude! Unico appunto le T10 incluse nel kit H4, che fanno una luce che tende leggermente al giallo.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVB1 Fari
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVB1 Fari
Fabbry63
24/08/2015
Italia
Ottimo per chi ha anche i fari diurni a led
Ho una Citroen C4 Picasso con i fari diurni a led e le lampade degli anabbaglianti montati di serie (3000K) a dir la verità erano proprio brutte. alla prima occasione (si è fulminata una lampada) le ho sostituite con questa lampada Philips che mi ha soddisfatto pienamente sia per il colore bianco naturale che si sposa perfettamente con i fari diurni sia per la profondità di luce che emette sulla strada. sulla durata delle lampade non posso esprimermi ma spero che rispettino quanto specificato cioè circa 450h.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVB1 Fari
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVB1 Fari
Verrattuna tavallisiin halogeenipolttimoihin
Ominaisuudet vaihtelevat polttimotyyppien mukaan