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Tuotanto lopetettu

WhiteVisionauton ajovalopolttimo

12972WHVB1

4.1

| (11) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

Philips WhiteVision -polttimot lisäävät autosi ajovaloihin voimakkaan valkoisen Xenon-efektin, joka parantaa ajokokemusta pimeällä. WhiteVision-polttimoiden kirkkaammassa ja 60 % valkoisemmassa valossa yhdistyvät tyyli ja turvallisuus.

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Voimakkaan valkoinen Xenon-tehoste

Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

  • Polttimotyyppi: H7

  • pakkauskoko: 1

  • 12 V, 55 W

  • tyyli

Täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön, voimakkaan valkoinen valo

WhiteVision on ECE-sertifioitu ja ensimmäinen tieliikennekäyttöön hyväksytty voimakkaan valkoinen valo. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden turvallisuudesta tinkimättä ja häikäisemättä edessä olevia autoja.

Ensiluokkainen ajokokemus voimakkaan valkoisella Xenon-efektillä

Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyylillä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheitolla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.

Luokkansa paras käyttöikä takaa miellyttävän ajokokemuksen pidempään

Philips WhiteVision -ajovalopolttimot (saatavana H1, H3, H4, H7, T4W ja W5W) on suunniteltu kestämään. Niiden pitkä ja luotettava jopa 450 tunnin käyttöikä* on huomattavasti pidempi kuin muilla valmistajilla. Vaihtoja tarvitaan harvemmin, joten pidemmät vaihtovälit säästävät kustannuksia. (*H4 ja H7 testattiin 13,2 V:n vakiojännitteellä)

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

11

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

11/04/2017

Italia

Italia

Ottima visibilità

Ho sostituito le vecchie lampadine della smart del 2005 con le h7 e le h1 che hanno il 180% di visibilità in più e sono rimasto soddisfatto. Consigliate Sinceramente sono indeciso se mettere le h7 con il 30 o 60% di visibilità in più

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVB1 Fari

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVB1 Fari

16/01/2016

Italia

Italia

Luce bianca e ottima qualità costruttiva

Non posso che essere stupito da questo prodotto. Fa una luce bianca, per nulla tendente al giallo e garantisce una buona visibilità. Come sempre Philips non delude! Unico appunto le T10 incluse nel kit H4, che fanno una luce che tende leggermente al giallo.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVB1 Fari

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVB1 Fari

24/08/2015

Italia

Italia

Ottimo per chi ha anche i fari diurni a led

Ho una Citroen C4 Picasso con i fari diurni a led e le lampade degli anabbaglianti montati di serie (3000K) a dir la verità erano proprio brutte. alla prima occasione (si è fulminata una lampada) le ho sostituite con questa lampada Philips che mi ha soddisfatto pienamente sia per il colore bianco naturale che si sposa perfettamente con i fari diurni sia per la profondità di luce che emette sulla strada. sulla durata delle lampade non posso esprimermi ma spero che rispettino quanto specificato cioè circa 450h.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVB1 Fari

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVB1 Fari

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verrattuna tavallisiin halogeenipolttimoihin

  2. Ominaisuudet vaihtelevat polttimotyyppien mukaan