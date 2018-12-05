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CANbus adaptor LEDCANbus-LED-sovitin

18954C2

Huippuluokan suorituskyky

Philipsin LED-CANbus sumuvaloihin täydentää erinomaisesti LED-sumuvaloja tai LED-H1-ajovaloja. Se on helppo asentaa, sopii täydellisesti auton sähköjärjestelmään ja poistaa ongelmia, kuten kojelaudan virhesignaalit.

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Helppo asentaa

Huippuluokan suorituskyky

  • LED-H11-ajovaloihin ja LED-sumuvaloihin

  • Pakkauskoko: 2

  • edistyksellinen auton valojärjestelmä

Varmista LED-H11-ajovalojen ja LED-sumuvalojen suorituskyky

Jälkiasennettavat LED-ajovalot voivat aiheuttaa ongelmia joissain automalleissa. Philipsin CANbus-sovittimien avulla voidaan välttää sähköjärjestelmän ongelmat, kuten kojelaudan virheilmoitukset.

Helppo asentaa

Edistyksellisen rakenteensa ansiosta CANbus-sovitin on helppo asentaa, ja se tehostaa ajovalojen toimintaa välittömästi.

Optimaalinen suorituskyky kaikissa olosuhteissa

CANbus-sovitin on suunniteltu erityisesti autojen valojärjestelmiin, joten se kestää vaativaakin jokapäiväistä käyttöä.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.