2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12342XV+B1
Kun tavanomainen ei riitä
Philips X-tremeVision -ajovalopolttimoita kirkkaampia saa hakea. Niiden jopa 130 % kirkkaampi ja erittäin pitkä valokeila päihittää useimpien kilpailijoiden ajovalopolttimot. Näe kauemmas, reagoi nopeammin ja aja turvallisemmin.
Polttimotyyppi: H4
pakkauskoko: 1
12 V, 60/55 W
Kirkas valkoinen valo on huomattavasti valkoisempi kuin tavallisissa ajovalopolttimoissa. Philipsin patentoitu Gradient Coating™ -tekniikka tuottaa voimakkaamman valon. Erittäin kirkkaan valaisun ansiosta ajaminen on erittäin miellyttävää myös pimeässä.
Toimimattomat osat ovat riski sinulle ja ajoneuvollesi. Tämä pätee erityisesti ajovalopolttimoihin. Toimimaton ajovalopolttimo vähentää omaa ja vastaantulevan liikenteen näkyvyyttä ja turvallisuutta. Philips X-tremeVision -polttimot on suunniteltu pitkäikäisiksi ja luotettaviksi. Näet ja näyt siis pidempään kuin millään muulla vastaavalla polttimolla.
Philips X-tremeVision -halogeenipolttimot valaisevat tehokkaammin, niiden värilämpötila on suurempi, ja niiden tuottama valokeila halogeenipolttimoiden parhaita.
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