2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12342XV+S2
Kun tavanomainen ei riitä
Philips X-tremeVision -ajovalopolttimoita kirkkaampia saa hakea. Niiden jopa 130 % kirkkaampi ja erittäin pitkä valokeila päihittää useimpien kilpailijoiden ajovalopolttimot. Näe kauemmas, reagoi nopeammin ja aja turvallisemmin.
Polttimotyyppi: H4
Pakkauskoko: 2
12 V, 60/55 W
Enemmän kirkkautta
Kirkas valkoinen valo on huomattavasti valkoisempi kuin tavallisissa ajovalopolttimoissa. Philipsin patentoitu Gradient Coating™ -tekniikka tuottaa voimakkaamman valon. Erittäin kirkkaan valaisun ansiosta ajaminen on erittäin miellyttävää myös pimeässä.
Toimimattomat osat ovat riski sinulle ja ajoneuvollesi. Tämä pätee erityisesti ajovalopolttimoihin. Toimimaton ajovalopolttimo vähentää omaa ja vastaantulevan liikenteen näkyvyyttä ja turvallisuutta. Philips X-tremeVision -polttimot on suunniteltu pitkäikäisiksi ja luotettaviksi. Näet ja näyt siis pidempään kuin millään muulla vastaavalla polttimolla.
Philips X-tremeVision -halogeenipolttimot valaisevat tehokkaammin, niiden värilämpötila on suurempi, ja niiden tuottama valokeila halogeenipolttimoiden parhaita.
3.5
5:stä
2
Arviot
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Urban
08/10/2016
Suomi
tehoilleen erittäin hyvä mutta EI pitkäiläinen poltin
Polttimot kestoltaan todella huonot alle 10 kk kestivät uudehkossa autossani ennen kuin langat poikki molemmista polttimoista, todella pettynyt vielä hintaansa nähden?
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo