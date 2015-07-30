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Tuotanto lopetettu

X-tremeVisionauton ajovalopolttimo

12342XV+S2

3.5

| (2) Arviot

Kun tavanomainen ei riitä

Philips X-tremeVision -ajovalopolttimoita kirkkaampia saa hakea. Niiden jopa 130 % kirkkaampi ja erittäin pitkä valokeila päihittää useimpien kilpailijoiden ajovalopolttimot. Näe kauemmas, reagoi nopeammin ja aja turvallisemmin.

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Jopa 130 % kirkkaampi valo

Kun tavanomainen ei riitä

  • Polttimotyyppi: H4

  • Pakkauskoko: 2

  • 12 V, 60/55 W

  • Enemmän kirkkautta

Huomattavasti valkoisempi valo parantaa ajomukavuutta ja turvallisuutta

Kirkas valkoinen valo on huomattavasti valkoisempi kuin tavallisissa ajovalopolttimoissa. Philipsin patentoitu Gradient Coating™ -tekniikka tuottaa voimakkaamman valon. Erittäin kirkkaan valaisun ansiosta ajaminen on erittäin miellyttävää myös pimeässä.

Turvallinen koko käyttöiän, jotta näet ja näyt paremmin

Turvallinen koko käyttöiän, jotta näet ja näyt paremmin

Toimimattomat osat ovat riski sinulle ja ajoneuvollesi. Tämä pätee erityisesti ajovalopolttimoihin. Toimimaton ajovalopolttimo vähentää omaa ja vastaantulevan liikenteen näkyvyyttä ja turvallisuutta. Philips X-tremeVision -polttimot on suunniteltu pitkäikäisiksi ja luotettaviksi. Näet ja näyt siis pidempään kuin millään muulla vastaavalla polttimolla.

Erittäin laaja ja tehokas valokeila

Philips X-tremeVision -halogeenipolttimot valaisevat tehokkaammin, niiden värilämpötila on suurempi, ja niiden tuottama valokeila halogeenipolttimoiden parhaita.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.5

5:stä

2

Arviot

4
3
1

30/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

awesome product

my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

08/10/2016

Suomi

Suomi

tehoilleen erittäin hyvä mutta EI pitkäiläinen poltin

Polttimot kestoltaan todella huonot alle 10 kk kestivät uudehkossa autossani ennen kuin langat poikki molemmista polttimoista, todella pettynyt vielä hintaansa nähden?

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo

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