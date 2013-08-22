2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
242G5DJEB/00
144 Hz
24" (61 cm)
Pidät intensiivisistä, kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 144 kertaa sekunnissa, käytännössä 2,4 kertaa nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 144 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtääminen helpottuu. Tässä Philips-näytössä on todella matala viive eikä siinä esiinny kuvan repeytymistä, joten se on täydellinen pelikumppani.
Mobile High Definition Link (MHL) on ääni- ja videoliitäntä, jonka avulla voit yhdistää mobiililaitteesi tai muun kannettavan laitteesi suoraan teräväpiirtonäyttöön. MHL-kaapelin (lisävaruste) ansiosta voit yhdistää MHL-mobiililaitteesi tähän isoon Philips MHL-näyttöön ja katsella HD-tasoista videokuvaa täyteläisellä digitaalisella äänellä. Nyt voit nauttia mobiililaitteesi peleistä, kuvista, elokuvista ja muista sovelluksista näytön suurelta ruudulta ja samalla ladata laitteesi, joten virta ei lopu koskaan kesken.
Philipsin uusi pelinäyttö tarjoaa useita optimoituja tiloja pelaamiseen. FPS-tilassa (First person shooting) näet tummat ja piilotetut kohteet paremmin. Racing-tilassa (Kilpa-ajo) näytön vasteaika ja kuvasäädöt ovat nopeampia. RTS-tilassa (Real time strategy) on erityinen SmartFrame, joka mahdollistaa koko- ja kuvasäädöt tietyllä näytön alueella. Gamer 1- ja Gamer 2 -toimintojen avulla voit tallentaa käyttäjäkohtaisia näyttöasetuksia eri peleille.
3.7
5:stä
3
Arviot
Zirkonis
22/08/2013
Deutschland
Ein Must-Have für jeden Gamer!
Als ich das erste mal das Paket geöffnet habe dachte ich mir das der Aufbau dieses Gerätes mich aufhalten werde, doch nach genauerem hinschauen und probieren war es so simpel wie nie zuvor. Der Monitor wird einfach am Ständer eingeknippst und schon kann es losgehen!. Was mir sofort ins Auge gestochen ist sind die Fantastischen Farben die dieses Gerät ausstrahlt! Perfekte einstellung zum erststart (man kann sein Profil allerdings verändern wenn man nicht zufrieden ist und unter User 1 oder 2 Speichern). Was ich auch sehr gelungen finde sind die Optionen die man per SmartKeypad benutzen kann, zum ersten wäre damit die Menüführung die damit nicht leichter sein kann! und zum zweiten wären da die verschiedenen Optionen wie z.B der FPS Modus für den Monitor, er erhellt das ganze schwarze auf (was bei Battlefield so manchen Vorteil erschaffen hat), bei Rennspielen wird die ms angehoben! einfach toll. Zum Design gibt es zu sagen das es ganz schlicht ist und nicht wirklich was besonderes. Das tolle aber ist das man den Monitor höhenverstellen kann, seitlich bis zu 90 Grad drehen kann, und ein bissel nach vorne und nach hinten neigen kann, so ist für jeden die richtige größe Individuell einstellbar. Fazit: Wenn ihr ein guten Monitor für eure Games wollt (der Phillips 242G ist extra für Gamer) dann solltet ihr ihn sofort holen, ich bin sicher ihr werdet nicht enttäuscht sein über das Produkt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Andreadeluxe
15/09/2013
United Kingdom
Good gaming monitor but....
I tried 3 monitors before writing this review and 3 all have the same problem. and 'impossible to use the smart response with the refresh set to 144Hz. when you try to activate one of the 3 speed of smart response the monitor starts to flicker for me its a firmware bug.... waiting philips to solve the problem with a firmware upgrade
Arvioitu tuote: Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Arvioitu tuote: Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
mrj007
29/07/2013
United Kingdom
display port not at 120hz
Display port can not set to 120hz . Nadia GeForce GTX 680 graphics card.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Tämä Philips-näyttö voi näyttää jopa 144 Hz:n virkistystaajuuksia Dual-link DVI- ja DisplayPort-liitännän kautta. Varmista, että näytönohjaimesi on yhteensopiva 144 Hz:n virkistystaajuuksien kanssa ja että siihen on päivitetty uusin ohjain.
Jos sinulla on kysymyksiä 144 Hz:n suorituskyvystä, ota suoraan yhteys ohjaimen jälleenmyyjään.
Vaatii MHL-sertifioidun mobiililaitteen ja MHL-kaapelin (myydään erikseen). Varmista yhteensopivuus MHL-laitteen myyjältä.
Valmiustila/virransäästötila ei ole käytettävissä MHL-latauksen aikana
Tämä Philips-näyttö on MHL-hyväksytty. Mikäli MHL-laitteesi ei muodosta yhteyttä tai toimi oikein, tarkista MHL-laitteesi usein kysytyt kysymykset tai ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi ohjeita. Laitteesi valmistajan käytännöt saattavat edellyttää tuotekohtaisen MHL-kaapelin tai -sovittimen ostamista, jotta laite toimii.