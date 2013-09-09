2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
273P3QPYES/00
P Line
27" (68,6 cm)
Full HD AMVA -näyttö
PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.
Philips AMVA LED -näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma, joten kuva on terävä jopa 90 asteen kulmassa katseltaessa.
DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
NLARENTI
09/09/2013
Italia
Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti
Ottimo prodotto che si attesta nella mia graduatoria delle apparecchiature più importati della casa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 273P3QPYES Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 273P3QPYES Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
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