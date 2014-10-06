Minimalistinen ulkoasu huippuohuella muodolla

Kehittyneen paneelitekniikan ansiosta Philipsin uusien näyttöjen reuna on vain noin 2,5 mm ja paneelimatriisien leveys on vain noin 9 mm. Niinpä näytön mitat on saatu minimalistisen pieniksi. Näytöt soveltuvat erityisen hyvin usean näytön käyttöön, pelaamiseen, graafiseen suunnitteluun ja ammattisovelluksien käyttöön. Huippuohuen reunan ansiosta käytössäsi on yksi suuri näyttö.