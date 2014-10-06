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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa SmartImage Lite

274E5QHAW/01

3.7

| (12) Arviot

AH-IPS-näyttö elävöittää kuvat

Tämä erittäin ohutreunainen Philips AH-IPS-näyttö toistaa kuvat tarkkoina ja värit eloisina. Mobile HD -linkin ansiosta voit toistaa sisältöä älypuhelimestasi.

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Erittäin ohut reuna, MHL

AH-IPS-näyttö elävöittää kuvat

  • Huippuohut kehys

  • 27" (68,6 cm)

  • MHL

Toista HD-videokuvaa ja ääntä MHL-kaapelin (lisävaruste) kautta

Minimalistinen ulkoasu huippuohuella muodolla

Kehittyneen paneelitekniikan ansiosta Philipsin uusien näyttöjen reuna on vain noin 2,5 mm ja paneelimatriisien leveys on vain noin 9 mm. Niinpä näytön mitat on saatu minimalistisen pieniksi. Näytöt soveltuvat erityisen hyvin usean näytön käyttöön, pelaamiseen, graafiseen suunnitteluun ja ammattisovelluksien käyttöön. Huippuohuen reunan ansiosta käytössäsi on yksi suuri näyttö.

TrueVision takaa huippulaatuisen kuvan

Philipsin TrueVision-tekniikka hyödyntää kehittynyttä algoritmia näyttöpaneelin testauksessa ja kohdistuksessa, mikä parantaa näytön suorituskykyä. Kaikki TrueVision-näytöt hienosäädetään tehtaalla tämän tekniikan avulla, joten television värin- ja kuvanlaatu on varmasti tasainen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

12

Arviot

1

06/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

great value, top quality

good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

20/07/2015

Suisse

Suisse

Vahvistettu ostaja

Haelt was es verspricht

Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

23/01/2014

España

España

Buena calidad de imagen.

Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vaatii MHL-sertifioidun mobiililaitteen ja MHL-kaapelin (myydään erikseen). Varmista yhteensopivuus MHL-laitteen myyjältä.

  2. Valmiustila/virransäästötila ei ole käytettävissä MHL-latauksen aikana

  3. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.