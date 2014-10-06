2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
274E5QHAW/01
AH-IPS-näyttö elävöittää kuvat
Tämä erittäin ohutreunainen Philips AH-IPS-näyttö toistaa kuvat tarkkoina ja värit eloisina. Mobile HD -linkin ansiosta voit toistaa sisältöä älypuhelimestasi.
Huippuohut kehys
27" (68,6 cm)
MHL
Kehittyneen paneelitekniikan ansiosta Philipsin uusien näyttöjen reuna on vain noin 2,5 mm ja paneelimatriisien leveys on vain noin 9 mm. Niinpä näytön mitat on saatu minimalistisen pieniksi. Näytöt soveltuvat erityisen hyvin usean näytön käyttöön, pelaamiseen, graafiseen suunnitteluun ja ammattisovelluksien käyttöön. Huippuohuen reunan ansiosta käytössäsi on yksi suuri näyttö.
Philipsin TrueVision-tekniikka hyödyntää kehittynyttä algoritmia näyttöpaneelin testauksessa ja kohdistuksessa, mikä parantaa näytön suorituskykyä. Kaikki TrueVision-näytöt hienosäädetään tehtaalla tämän tekniikan avulla, joten television värin- ja kuvanlaatu on varmasti tasainen.
3.7
5:stä
12
Arviot
Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
goes
20/07/2015
Suisse
Vahvistettu ostaja
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Vaatii MHL-sertifioidun mobiililaitteen ja MHL-kaapelin (myydään erikseen). Varmista yhteensopivuus MHL-laitteen myyjältä.
Valmiustila/virransäästötila ei ole käytettävissä MHL-latauksen aikana
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.