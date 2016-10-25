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Brilliance 4K-LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color -tekniikka

Tuotanto lopetettu

Tuki

Brilliance4K-LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color -tekniikka

328P6VJEB/00

Brilliance 4K-LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color -tekniikka

Tuotanto lopetettu

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Ohjelmisto ja ohjaimet

Windows 8 -ohjaimet - English (US)

  • versio: 328P6V
  • ZIP tiedosto, 11.5 kB
  • 25 October 2016

Windows 7 -ohjaimet - English (US)

  • versio: 328P6V
  • ZIP tiedosto, 11.5 kB
  • 25 October 2016

Oppaat

TCO-sertifikaatin ilmoitus - English (US)

  • PDF tiedosto, 350.9 kB
  • 13 June 2023

Pikaopas - English (US)

  • PDF tiedosto, 5.9 MB
  • 1 June 2023

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