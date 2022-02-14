2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PHS4503/12
Erittäin ohut LED-TV
Philips 4500 tarjoaa ennennäkemättömän kuvanlaadun edulliseen hintaan. Pelkistetyn tyylikäs laite sopii erinomaisesti kaikkiin kotisi huoneisiin.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.
Uudenlaisen jalkatelineen ansiosta TV:n alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Katseluelämys on syvempi, ja TV saa modernin ilmeen.
LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.
3.7
5:stä
35
Arviot
elvisfreek
14/02/2022
Nederland
was erg mooi
was mooi maar moet nieuwe kopen i.v.m. brand heb nu een grotere
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV
Käyttöpäivä 2020-02-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV
Käyttöpäivä 2020-02-14
Corvo25
01/10/2020
Italia
Vahvistettu ostaja
Ottima qualità
Ho scelto su consiglio del negozio a cui mi sono rivolto. Molto soddisfatto dell’acquisto. Audio buono. Qualità video elevata, dettagli definiti e di qualità. Possibilità di scaricare molte app per lo streaming e non solo. La cosa più affascinante la retroilluminazione a led che segue i colori del video, molto rilassante e d’impatto.
Edut
Qualità video
Haitat
Controllo vocale
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Käyttöpäivä 2020-04-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Käyttöpäivä 2020-04-01
nicocesa
16/09/2020
Italia
tutto funziona egregiamente
tutto bene ma ho bisogno del telecomando perché ha il tasto volumo 'in alto' che non funziona più
Edut
tutto benre
Haitat
nulla
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Käyttöpäivä 2019-09-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Käyttöpäivä 2019-09-16
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.