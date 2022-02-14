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Tuotanto lopetettu

4500 seriesErittäin ohut LED-TV

32PHS4503/12

3.7

| (35) Arviot

Erittäin ohut LED-TV

Philips 4500 tarjoaa ennennäkemättömän kuvanlaadun edulliseen hintaan. Pelkistetyn tyylikäs laite sopii erinomaisesti kaikkiin kotisi huoneisiin.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Pixel Plus HD -tekniikalla

Erittäin ohut LED-TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

Ohuet ja viimeistellyt jalat henkivät ilmavuutta

Uudenlaisen jalkatelineen ansiosta TV:n alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Katseluelämys on syvempi, ja TV saa modernin ilmeen.

LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti

LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

35

Arviot

14/02/2022

Nederland

Nederland

was erg mooi

was mooi maar moet nieuwe kopen i.v.m. brand heb nu een grotere

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV

Käyttöpäivä 2020-02-14

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV

Käyttöpäivä 2020-02-14

01/10/2020

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Ottima qualità

Ho scelto su consiglio del negozio a cui mi sono rivolto. Molto soddisfatto dell’acquisto. Audio buono. Qualità video elevata, dettagli definiti e di qualità. Possibilità di scaricare molte app per lo streaming e non solo. La cosa più affascinante la retroilluminazione a led che segue i colori del video, molto rilassante e d’impatto.

Edut

Qualità video

Haitat

Controllo vocale

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Käyttöpäivä 2020-04-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Käyttöpäivä 2020-04-01

16/09/2020

Italia

Italia

tutto funziona egregiamente

tutto bene ma ho bisogno del telecomando perché ha il tasto volumo 'in alto' che non funziona più

Edut

tutto benre

Haitat

nulla

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Käyttöpäivä 2019-09-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Käyttöpäivä 2019-09-16

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.