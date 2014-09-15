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Tuotanto lopetettu

X-tremeVisionauton ajovalopolttimo

12258XV+B1

Kun tavanomainen ei riitä

Philips X-tremeVision -ajovalopolttimoita kirkkaampia saa hakea. Niiden jopa 130 % kirkkaampi ja erittäin pitkä valokeila päihittää useimpien kilpailijoiden ajovalopolttimot. Näe kauemmas, reagoi nopeammin ja aja turvallisemmin.

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Jopa 130 % kirkkaampi valo

Kun tavanomainen ei riitä

  • Polttimotyyppi: H1

  • pakkauskoko: 1

  • 12 V, 55 W

  • enemmän kirkkautta

Huomattavasti valkoisempi valo parantaa ajomukavuutta ja turvallisuutta

Kirkas valkoinen jopa 3 500 kelvinin valo on huomattavasti valkoisempi kuin tavallisissa ajovalopolttimoissa. Philipsin patentoitu Gradient Coating™ -tekniikka tuottaa voimakkaamman valon. Erittäin kirkkaan valaisun ansiosta ajaminen on erittäin miellyttävää myös pimeässä.

Turvallinen koko käyttöiän, jotta näet ja näyt paremmin

Turvallinen koko käyttöiän, jotta näet ja näyt paremmin

Toimimattomat osat ovat riski sinulle ja ajoneuvollesi. Tämä pätee erityisesti ajovalopolttimoihin. Toimimaton ajovalopolttimo vähentää omaa ja vastaantulevan liikenteen näkyvyyttä ja turvallisuutta. Philips X-tremeVision -polttimot on suunniteltu pitkäikäisiksi ja luotettaviksi. Näet ja näyt siis pidempään kuin millään muulla vastaavalla polttimolla.

Erittäin laaja ja tehokas valokeila

Philips X-tremeVision -halogeenipolttimot valaisevat tehokkaammin, niiden värilämpötila on suurempi, ja niiden tuottama valokeila halogeenipolttimoiden parhaita.

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