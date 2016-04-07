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TV
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4000 series Full HD LED-TV
Tuotanto lopetettu
Tuki
40PFT4009/12
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Hallitse televisiotasi älylaitteellasi
Philips Smart TV -sovellus muuttaa älypuhelimesi tai tablettisi älykkääksi kaukosäätimeksi, jonka avulla voit helposti vaihtaa kanavia, säätää äänenvoimakkuutta, selata sovelluksia ja hienosäätää Ambilight-asetuksia.
Laiteohjelmistohistoria
Pikaopas
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Kaikki (5)
Mitä tehdä, jos sovellus ei toimi? [Smart TV]
Miten ohjelma tallennetaan? [HDD] - Yleistä
Satelliittikanavien asentaminen - Yleistä
Mitä tehdä, kun TV käynnistyy uudelleen tai jumiutuu?
Mitä tehdä, jos Philips-TV ei käynnisty?
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