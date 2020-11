Philips on kaikkien isoimpien autonvalmistajien valinta

Philips on ajoneuvovalojen tunnustettu edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla, mikä tekee siitä kaikkien isoimpien autonvalmistajien suosituimman valinnan.