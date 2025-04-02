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  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
  • Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden

Xenon WhiteVision gen2Xenon-ajovalopolttimo

42403WHV2S1

3.8
| (256) Arviot
Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
Philipsin Xenon WhiteVision gen2 -polttimo tuottaa voimakkaan valkoisen valon ja valaisee tien kirkkaalla ja tasaisella valolla. Tämä Xenon-ajovalopolttimo muistuttaa täydellisesti LED-valoa.
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Voimakkaan valkoinen valo parantaa keskittymistä ajamiseen

Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden

  • Polttimotyyppi: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Valkoinen polttimo, joka sointuu täydellisesti autosi LED-valoihin

Philipsin Xenon WhiteVision gen2 -ajovalopolttimot ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajovaloihinsa LED-valoa muistuttavan valkoisen valon. Xenon WhiteVision -polttimoissa on sama värilämpötila kuin LED-polttimoissa, joten ne uudistavat Xenon-ajovalot kertaheitolla.

Puhtaan valkoinen valokeila valaisee kirkkaasti pimeässä

Jopa 5 000 kelvinin värilämpötilan ansiosta Philipsin Xenon WhiteVision -polttimot valaisevat pimeän tien puhtaan valkoisella ja selkeällä valokeilalla. Sinun ei tarvitse ponnistella nähdäksesi edessä olevan tien, vaan voit nauttia turvallisesta ja mukavasta ajamisesta. Philipsin ajoneuvopolttimoiden ansiosta pimeä ei enää rajoita ajamista.

Parempi kontrasti lisää näkyvyyttä ja ajon turvallisuutta

Pimeässä ajettaessa on tärkeää havaita ja tunnistaa tiemerkinnät ja liikennemerkit nopeasti. Xenon WhiteVision -polttimot tuottavat voimakasta ja tasaista valkoista valoa. Korkean värilämpötilansa ansiosta nämä ajovalopolttimot luovat voimakkaamman kontrastin ja paremmat heijastukset esineistä ja liikennemerkeistä, joten ajokokemus on miellyttävä ja turvallinen. Monet liikenneonnettomuudet johtuvat väsyneen kuljettajan keskittymisen herpaantumisesta. Nämä tavallista valkoisemmat valot auttavat ylläpitämään keskittymistä ja huomiokykyä myös yöllä.

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Arviot

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3.8

5:stä

256

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

28/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

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