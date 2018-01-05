2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tuki
49PUS7909/12
Tuotanto lopetettu
Philips-TV:n ohjelmiston päivittäminen valikon kautta
Miten ohjelma tallennetaan? [HDD] - Yleistä
Satelliittikanavien asentaminen - Yleistä
Mitä tehdä, kun TV käynnistyy uudelleen tai jumiutuu?
Mitä tehdä, jos Philips-TV:n edessä oleva LED-valo vilkkuu toistuvasti?
Mitä tehdä, jos Philips-TV ei käynnisty?
Mitä tehdä, jos SmartTV:n käyttö ei onnistu?
Mitä tehdä, jos liitetty HDMI-laite ei toimi oikein? - UHD
Mitä tehdä, kun Philips-televisiossa näkyy virheilmoitus, että Android-sovellus / Google Play -kauppa on lakannut toimimasta?
Philips-TV:n yhdistäminen Internetiin (Android)
Suoratoisto laitteesta Android TV:hen Google Castilla
Mitä teen, jos Philips-TV:n sovellus ei toimi?
Miten päivitän Philips TV -ohjelmiston USB:n kautta?
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