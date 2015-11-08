2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
7FF3FPW/00
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Kuinka monta digitaalista kuvaa tietokoneessasi on piilossa? Katsele, näytä toisille, järjestä ja koe muistosi digikuvista uudelleen Philipsin PhotoFrame™-kuvakehyksen avulla, joka näyttää kuvat loistavan laatuisina - etkä tarvitse tietokonetta.
17,8 cm (7") LCD
16:9 kuvasuhde
USB-liitäntä mahdollistaa USB Flash -asemaan tallennettujen valokuvien katselemisen ja jakamisen.
Diaesitystoiminto kuvien esittämiseen koosteena, jossa kuvia kerätään yhteen automaattisesti ja sattumanvaraisesti. Tarkoituksena on välttää rumia taustareunoja, jotka jäävät näkyviin, jos kuvat ovat pienempiä kuin näyttö.
RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.
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1.0
5:stä
2
Arviot
jackymicheldu70
08/11/2015
France
cadre
ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser
Arvioitu tuote: 8FF3FPW Cadre Photo
Arvioitu tuote: 8FF3FPW Cadre Photo
Henja
16/06/2013
Nederland
het apparaat geeft een beperkt beeld
Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.
Arvioitu tuote: 6FF3FPW PhotoFrame
Arvioitu tuote: 6FF3FPW PhotoFrame