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Tuotanto lopetettu

PhotoFrame

7FF3FPW/00

1

| (2) Arviot

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Kuinka monta digitaalista kuvaa tietokoneessasi on piilossa? Katsele, näytä toisille, järjestä ja koe muistosi digikuvista uudelleen Philipsin PhotoFrame™-kuvakehyksen avulla, joka näyttää kuvat loistavan laatuisina - etkä tarvitse tietokonetta.

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  • 17,8 cm (7") LCD

  • 16:9 kuvasuhde

Näytä USB Flash -aseman kuvat ilman tietokonetta

USB-liitäntä mahdollistaa USB Flash -asemaan tallennettujen valokuvien katselemisen ja jakamisen.

Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä

Diaesitystoiminto kuvien esittämiseen koosteena, jossa kuvia kerätään yhteen automaattisesti ja sattumanvaraisesti. Tarkoituksena on välttää rumia taustareunoja, jotka jäävät näkyviin, jos kuvat ovat pienempiä kuin näyttö.

Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

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Arviot

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1.0

5:stä

2

Arviot

5
4
3
2

08/11/2015

France

France

cadre

ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser

Arvioitu tuote: 8FF3FPW Cadre Photo

Arvioitu tuote: 8FF3FPW Cadre Photo

16/06/2013

Nederland

Nederland

het apparaat geeft een beperkt beeld

Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.

Arvioitu tuote: 6FF3FPW PhotoFrame

Arvioitu tuote: 6FF3FPW PhotoFrame

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