Parempi kontrasti lisää näkyvyyttä ja ajon turvallisuutta

Pimeässä ajettaessa on tärkeää havaita ja tunnistaa tiemerkinnät ja liikennemerkit nopeasti. Xenon WhiteVision -polttimot tuottavat voimakasta ja tasaista valkoista valoa. Korkean värilämpötilansa ansiosta nämä ajovalopolttimot luovat voimakkaamman kontrastin ja paremmat heijastukset esineistä ja liikennemerkeistä, joten ajokokemus on miellyttävä ja turvallinen. Monet liikenneonnettomuudet johtuvat väsyneen kuljettajan keskittymisen herpaantumisesta. Nämä tavallista valkoisemmat valot auttavat ylläpitämään keskittymistä ja huomiokykyä myös yöllä.