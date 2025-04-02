Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.